به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از موکب داران نمونه کشور با حضور مقامات عالی رتبه کشور امروز یکشنبه ۹ مهرماه برگزار شد.
در این مراسم سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس، ضمن قدردانی از زحمات موکب داران، گفت: وظیفه بنده است که از همه کسانی که افتخار آفرین و رونق بخش مسیر اربعین حسینی هستند تشکر کنم که این مسیر را مزین و با اقداماتشان اثبات کردند که محبت به سالار شهیدان را چگونه میتوان ابراز کرد و صحنههای عملی را آفریدند.
وی ادامه داد: تشکر از شما موکب داران را ائمه معصومان، پیامبر و امام عصر دارند که رونق بخش فرهنگ حسینی هستید. اربعین جایگاه با عظمتی است و به حول و قوه الهی و به همت شما هر سال وسعت بیشتری پیدا میکند. ما در طول سال روزهای خاص زیارتی امام حسین را داریم. رادیو اربعین از مرحوم کافی صحبتی پخش کردند و ایشان گفتند که ۳۰ بار پیاده به زیارت امام حسین (ع) رفته ام. من از خانواده مرحوم کافی پرسیدم ایشان چند سال در نجف بودند پاسخ دادند پنج سال. یعنی تمام روزهای زیارتی را پیاده به زیادت رفته بودند؛ کافی شدن فقط به درس خواندن نیست.
سردار قاآنی با تاکید بر اینکه هر کس به اربعین برود به اندازه ظرفش چیزی کسب میکند، گفت: شما همت کردید و پذیرایی با محبتی در کنار مردم با محبت عراق انجام دادید. مردم عراق میزبان حقیقی اربعین هستند و شما موکب داران کسانی هستند که به میزبانان کمک میکنید.
باید به میزبانی عراقیها اصالت دهیم
وی تاکید کرد: موکب داران مکرر به من بیان کردهاند بچههای موکب دار ایرانی و عراقی همه حس میکنند این موکب ها که از زائران پذیرایی میکنند، یکی از قرارگاههایی است که وجود امام زمان روزی از آن استفاده خواهد کرد.
سردار قاآنی ادامه داد: اربعین یکی از مظاهر زمینه سازی ظهور است و موکب داری یک رزمایش و لشکرکشی و ایجاد آمادگی است برای وقتی که امام زمان تشریف میآورند و موکب داران پیشقراولان تشکیل قرارگاهها هستند. قداست اربعین با پاکی خدمت گذاران اربعین هر روز بیشتر میشود و دامنه اربعین هر روز افزایش پیدا میکند که ما باید مقدمات آن را فراهم کنیم. هر قدر پیش میرویم مشتاقان اربعین افزایش پیدا میکنند و گروههای مختلف و افراد و ادیان و مذاهب پیوندشان با ابا عبدالله افزایش پیدا میکند. امسال ارادت و خدمت گذاری برادران اهل سنت را بیش از سالهای قبل دیدید. در کنار مضجع شریف امام حسین عتبه حسینی اجلاس بین المللی برگزار و از ۶۳ کشور عمدتاً اهل سنت مهمان دعوت میکنند تا در موضوع فلسطین تبادل نظر کنند که همه اینها به برکت امام حسین است و این مسیر روز به روز جلوتر خواهد رفت.
فرمانده سپاه قدس همچنین گفت: با استاندار کربلا صحبت میکردم، مصادیق روشنی بیان میکرد که چه کمکهای غیر منتظرهای به این مراسم میشود. یکی از سفرا سوال میکرد که این مراسم را چه کسی مدیریت میکند که پاسخ داده شد امامی داریم که حی و زنده هستند و اربعین را مدیریت میکنند.
وی با تاکید بر اینکه باید به نوکری امام حسین (ع) افتخار کنیم، یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی مهندس و همه شهدا را گرامی داشت و گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی جزو کسانی بودند که این راه را باز کردند والا با اتفاقهایی که در عراق افتاد اگر کسانی مثل شهید سلیمانی به عنوان یاور دلسوز در کنار مردم عراق نبودند حتماً مسیر اربعین اینطور باز نبود.
سردار قاآنی از بخشهای مختلف دولت نیز که در بخش زیرساخت فعالیت کردند تشکر کرد و گفت: موکب داران زحمت زیاد کشیدهاید و تجربه و نکات زیادی دارند. من به عنوان برادر شما توصیه میکنم با هم تبادل نظر کنید و نقدها را به تصمیمهای قابل اجرا برسانید. امسال دولت عراق به خوبی پای کار آمد. اساس کار اربعین مردمی است اما در زیرساختها دولتها نقش اساسی دارند وقتی گفته میشود دولتها در اربعین فعالیت کنند به این معنی نیست که دولتها وارد حریم مردمی شوند بلکه دولتها زیرساختها، تأسیسات اساسی، راه، فرودگاه و … را باید درست کنند.
وی ساخت خط لوله آب آشامیدنی آب فرات در مسیر نجف به کربلا را یکی از طرحهایی که دولت عراق اجرا خواهد کرد، بیان کرد و گفت: در کارها مرزبندی کارهای مردمی و دولتی را مورد توجه داشته باشید.
وی در پایان از خواهران محترم هم تشکر کرد که در برگزاری مراسم اربعین نقش مهمی اجرا کردند و گفت: آن انشاالله اربعین را روز به روز با وسعت و امکانات بیشتر و امکان بهرهمندی معنوی بیشتری برگزار کنیم که زمینه ساز ظهور باشد.
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