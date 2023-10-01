اقدامات هلال احمر در تداوم دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی، در آئین بزرگداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خادمان جمعیت هلال احمر با تبریک میلاد حضرت رسول (ص)، اظهار داشت: پیامبر اکرم حریص به نجات امتش بود و با اخلاق نیکو، اسوه اخلاقی دستگاه عالم هستی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: امروز در میان کسانی که با تقدیم جان خود جان دیگران را حفظ می‌کنند با افتخار حاضر شدم. کار جمعیت هلال احمر که یک جمعیت باشکوه است احیای انسان‌ها است و در دستگاه خداوند بشریت، نجات جان یک انسان نجات بشریت است.

سردار سلامی با بیان اینکه خداوند به خاطر خلقت انسان به خود آفرین گفت، اظهار کرد: همه انسان‌ها در نظرگاه الهی قابل احترام و مهم هستند. ما ۴۳ سال است که تجربه کردیم و لباس سربازی سپاه را پوشیده‌ایم. قلب‌ها مهم هستند. ما جنگ را با قلب‌های مستحکم، عشق به شهادت و حرکت برای جهاد پیروز شدیم.

سردار سلامی تاکید کرد: این ملت در همه لحظات سخت که تمام دنیای قدرتمند برای تسلیم او به میدان آمده بود؛ ایستاد. دشمن می‌خواست در برابر تولد یک انقلاب باشکوه و شکل گیری یک باور برای پیشرفت و برای اقتدار بایستد و دشمن آمده بود تا همه موفقیت‌ها و دستاوردها و باور ما ایرانیان به پیشرفت را از ما بگیرد. دشمن می‌خواست ایران را در جغرافیا کوچک و تجزیه کند اما مردانی مطمئن با گام‌هایی ثابت و استوار به برکت فرمایشات امام عظیم الشان در برابر دشمنان ایستادند و هرگز به آنان پشت نکردند.

وی با بیان اینکه جنگ را با شهدا پیروز شدیم، گفت: کار هلال احمر روشن کردن مشعل هدایت و امتداد دفاع مقدس است. پانصد شهید هلال احمر نشان همین حرکت ارزنده شماست.

فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اقدامات جهادی هلال احمر در تمام نقاط جهان، افزود: به عنوان یک سرباز و یک خادم ملت می‌گویم که اقدامات شما دل انگیز و شایسته تحسین است. میدان عمل نیروهای هلال احمر جهانی است. برای هلال احمر همه دوست هستند و او با همه صمیمی است و این یکی از زیباترین جلوه‌های عاطفه در بشریت است.

وی با عنوان این مطلب که اجر شما قطعاً با خدا است، گفت: بسیار کار مقدسی دارید به این ایثار و گذشت خود و به این روحیه جوانمردی خودتان افتخار کنید.

سردار سلامی با تاکید بر اینکه اقدامات جمعیت هلال احمر فضیلت ابوالفضلی است، افزود: او که دست و جان خود را داد تا مشکی آب به کودکان برساند عنصر الهام بخش برای اقدامات داوطلبانه است. بهترین پاداش برای عمل کنندگان اجر خدایی است و شما بهترین اجر را با زیارت اباعبدالله گرفتید و با فضائل ابالفضلی پیوند برقرار کردید. بر شما این اقدامات داوطلبانه و خداپسندانه ماندگار باشد.