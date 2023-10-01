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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

با حضور معاون استاندار تهران؛

آئین تکریم و معارفه امام جمعه پاکدشت برگزار شد

آئین تکریم و معارفه امام جمعه پاکدشت برگزار شد

پاکدشت- آئین تکریم و معارفه امام جمعه پاکدشت با حضور معاون سیاسی انتظامی استاندار تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و با حضور سید عباس جوهری، معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران، آئین تکریم و معارفه امام جمعه پاکدشت در مصلی امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش طی این مراسم از خدمات حجت الاسلام لزومی امام جمعه سابق تقدیر و حجت الاسلام جوکار به عنوان امام جمعه پاکدشت معارفه شد.

گفتنی است که در این مراسم اردستانی فرماندار پاکدشت، گلی کانی فرماندار شهرقدس، اعضای شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشوری و استانی، معاونین فرماندار، امام جمعه شریف آباد، بخشداران، فرمانده سپاه ثامن الحجج شهرستان، فرماندهی نیروی انتظامی و دیگر مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مردم ولایی شهرستان حضور داشتند.

کد مطلب 5900019

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