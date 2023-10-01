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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

ماموستا امامی در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی:

همدلی و همگرایی در جوامع اسلامی موجب از بین رفتن تنش‌ها خواهد شد

همدلی و همگرایی در جوامع اسلامی موجب از بین رفتن تنش‌ها خواهد شد

امام جمعه مهاباد گفت: اگر در کشورهای اسلامی همدلی و همگرایی وجود داشته باشد، موجب از بین رفتن تنش‌ها در میان جوامع اسلامی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، امروز یکشنبه ۹ مهرماه در نخستین روز برگزاری سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در سخنانی با موضوع «از همدلی و همدردی تا همگرایی و هم افزایی امت اسلامی» گفت: اخوتی که خدا آن را به ما یادآوری کرده است، نعمت بسیار مهمی است و خداوند در آیات قرآن کریم می‌فرماید: «… و ألف بین قلوبهم…» یا در جای دیگر می‌فرماید: «انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین أخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون».

وی افزود: مهمترین عامل وحدت، همدلی و همدردی و همگرایی و هم افزایی است؛ چرا که پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ» هر کسی که صبح کند و اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست.

امام جمعه مهاباد در ادامه تأکید کرد: اگر در کشورهای اسلامی، همدلی و همگرایی وجود داشته باشد، موجب از بین رفتن تنش‌ها در میان جوامع اسلامی خواهد شد. همدلی، حلقه گمشده در کشورهای اسلامی فراتر از هر مذهب است. خداوند منان علاوه بر دعوت به وحدت در جوامع اسلامی، جامعه بشری را به اخوت فراخوانده است.

کد مطلب 5900075

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