بیمه ها باید از واکسن ایرانی آنفلوانزا حمایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قانعی افزود: واکسن نوترکیب آنفلوانزای فصلی را در شرایطی در کشور تولید کردیم که ایران صاحب دومین فناوری تولید واکسن در دنیا است.

وی ادامه داد: از آنجا که اکنون به این موفقیت دست پیدا کردیم، محصول نهایی در اختیار هموطنان قرار دارد و حمایت‌های لازم باید از سوی بازار، مصرف کنندگان و متقاضیان واکسن صورت گیرد.

قانعی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری حمایت لازم را انجام داده ولی بخشی از این حمایت‌ها در حوزه وظایف وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی است، تاکید کرد: در برخی از کشورهای دنیا، پوشش واکسیناسیون‌های دولتی خیلی بیش از چیزی است که در ایران داریم.

وی افزود: الان فقط یکی از سازمان‌های بیمه گر پوشش می‌دهد و به اعتقاد من با این شیوه پوشش حمایتی بیمه‌های درمانی، متقاضیان تحریک نمی‌شوند که واکسن ایرانی استفاده کنند.

قانعی گفت: من به عنوان متخصص ریه با چندین بیمار شدید مبتلا به آنفلوانزا بعد از ایام اربعین مواجه شدم؛ بی شک باید به گونه‌ای برنامه ریزی می‌شد که واکسیناسیون علیه آنفلوانزا قبل از اربعین در کشور انجام می‌گرفت.

وی تاکید کرد: این وظیفه تنظیم گری است که باید به موقع اقدام لازم را جهت حمایت از تولید کننده داخلی واکسن انجام دهد. همچنین بیمه‌ها باید به موضوع حمایت از واکسن تولید داخل به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بیماری توجه کنند و به آن بپردازند.

قانعی افزود: صادرات نیز باید در دستور کار تولید کننده دانش بنیان واکسن نوترکیب ایرانی آنفلوانزا قرار گیرد.