رویداد جایزه مصطفی فرصتی برای گسترش ارتباطات علمی و پژوهشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیمحمد میرمحمدی میبدی ظهر یکشنبه در نشست دانشمندان جهان اسلام با اساتید و مسئولان دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: امروز به منظور تجلیل از دانش، نوآوری و دستاوردهای چشمگیر دانشمندان برجسته در سرتاسر جهان گرد هم آمدیم. جایزه مصطفی به واقع به نمادی از خرد، پیشرفت و دستاوردهایی تبدیل شده است که بشریت را به تعالی سوق میدهد.
وی افزود: این رویداد اهمیت بسیاری برای جوامع دانشگاهی دارد. با آغاز این سفر بزرگ، ما به یاد میآوریم که عقاید، اکتشافات و خلاقیتها از مرزها، فرهنگها و تاریخها فراتر میرود.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: امروز، شاهد اتحاد افکار مختلف هستیم که متعهد به تعالی علمی و فناوری هستند. جایزه مصطفی روحیه همکاری بین ملتها را نمایان میسازد و محیطی فراهم میکند که ایدهها به اشتراک گذاشته، پرورش یابند و به واقعیتهای ملموس تبدیل شوند که بر زندگی در سراسر جهان، به ویژه در جوامع مسلمان، تأثیرگذار هستند.
وی ادامه داد: ما در آستانه داشتن امکانات راهگشا ایستادهایم. همانطور که مرزهای دانش را با هم بررسی و تحلیل میکنیم، نهتنها تحت تأثیر پرسش و خلاقیت قرار میگیریم، بلکه مسئولیت رسیدگی به چالشهای بزرگی که دنیای ما با آن روبروست را نیز بر عهده داریم. از تغییرات آبوهوا تا پیشرفتهای پزشکی، از راهحلهای انرژی پایدار تا اکتشاف فضا، تلاشهای مشترک ما این قدرت را دارد که آیندهای روشنتر برای نسلهای آینده را تشکیل دهد.
میبدی گفت: امروز ما از ذهنهای درخشانی که زندگی خود را به کشف اسرار جهان، بهبود شرایط انسانی و پیشبرد مرزهای ممکن اختصاص دادهاند، قدردانی میکنیم. اما از دانشمندانی که با ایدهها و کشفهای خود به تحول و پیشرفت جوامع کمک کردهاند، ممنونیم. این دانشمندان با بررسی مسائل پیچیده و ارائه راهحلهای نوین، به ما نشان دادهاند که چگونه میتوانیم به دنیای بهتری دست یابیم.
وی اضافه کرد: با توجه به چالشهای پیش روی جوامع بشری، همکاری و همبستگی بین کشورها و دانشمندان از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه تعاملات علمی و فناوری به طور فزایندهای گسترش یافته و همه جوانب زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد، به همین دلیل همکاری بین محققان از نقاط مختلف جهان بسیار مهم است و میتواند به واکنش به چالشهای جهانی کمک کند و راه حلهای نوآورانه را به ارمغان بیاورد.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: در این مراسم جایزه مصطفی به بهترین ایدهها و پروژههای علمی و فناورانه اهدا خواهد شد. این جوایز به عنوان تشویق کنندههایی برای ادامه تلاش و دستیابی به دانش و نوآوری بسیار ارزشمند هستند. امیدوارم که این جوایز به دانشمندان و محققان انگیزه بیشتری برای پیشبرد پروژههای خود بدهد و آنها را در راهحل مسائل جامعه و بهبود شرایط زندگی مردم یاری دهد.
وی گفت: امیدوارم این رویداد فرصتی برای برقراری ارتباطات جدید به اشتراکگذاری دانش و تجربیات و تشویق به تلاش بیشتر در راستای تعالی علمی و فناورانه باشد. با همکاری و تلاش مشترک میتوانیم به دنیایی پویا و پیشرو دست یابیم.
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