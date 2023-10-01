نبود تولید کننده «نوشت افزار» از عوامل گرانی آن در خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جباری ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به شدت گرفتن نظارت بر واحدهای صنفی عرضه کننده کالای مورد نیاز مدرسه در خوزستان بیان کرد: هزینه حمل و نقل نوشت افزار از استان‌های دیگر به خوزستان بر قیمت نهایی فروش کالا اثر زیادی دارد که در صورت وجود واحد تولیدی این کالا در استان، قیمت نهایی کمتر می‌شود.

وی افزود: طرح بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نوشت افزار و وسایل ضروری مدرسه در خوزستان از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد؛ این طرح با شدت و جدیت هرچه تمام‌تر در استان در حال انجام است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه تاکنون ۱۳۵ بازرسی از بازار نوشت افزار استان انجام شده است، گفت: بازرسانی به صورت مستمر مخصوص بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده نوشت افزار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ۲۱ پرونده تخلف در حوزه فروش و عرضه نوشت افزار و وسایل مورد نیاز مدرسه در استان تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

جباری با تأیید بالا بودن قیمت نوشت افزار در سال جاری اظهار کرد: صاحبان واحدهای صنفی، نوشت افزار را با قیمت بالا خریداری می‌کنند و به ناچار باید با قیمت بالا به فروش برسانند.

وی افزود: در این راستا با افرادی که بیش از سود تعیین شده از فاکتور خرید، گران‌فروشی کنند به عنوان متخلف برخورد می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه تولید کننده نوشت افزار در استان وجود ندارد، گفت: یکی از عوامل گرانی نوشت افزار نبود تولید کننده درون استان و اعمال هزینه حمل و نقل کالا بر قیمت فروش است.