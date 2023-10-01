پیشنهادات ستاد مناسب سازی برای خدمات بهتر گردشگری به معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بعدازظهر یکشنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه رضایی رئیس ستاد مناسب سازی کشور گفت: بیش از ۳.۵ سال از آئین نامه مربوط به حمایت از معلولان گذشته و طبعاً باید همه معابر مناسب سازی می‌شدند اما این اتفاق نیفتاده است. در ماده ۷ این آئین نامه بحث خدمات الکترونیک مطرح شد. در مدت شش ماه باید دستگاه‌ها کار خود را در این حوزه انجام می‌دادند. تنها ۱۰ دستگاه به ما پاسخ دادند. از بیش از ۹۰ دستگاه هنوز جوابی نگرفته‌ایم.

وی گفت: بحث ماده ۱۳ نیز وزارتخانه‌ها را به رعایت ضوابط مکلف کرده است. اینها نشان می‌دهد که ما در حوزه قوانین کمبود نداریم اما می‌توان اعتبارات لازم را کسب کرد.

رضایی به مسئولین حاضر در این نشست پیشنهاداتی داد و گفت: رفع نواقص مناسب سازی ساختمان‌های اداری تابعه یکی از پیشنهادهای ما است. ساختمان‌های اداری میراث فرهنگی وضعیت خوبی ندارند. ما توقع داریم حداقل امسال و سال آینده این ساختمان‌ها برای حضور افراد دارای معلولیت آماده سازی شود.

رئیس ستاد مناسب سازی ادامه داد: در امتیازبندی که ما انجام داده‌ایم بسیاری از این ساختمان‌ها صفر امتیاز گرفته‌اند. پیگیری مناسب سازی همه مراکز تحت نظارت بویژه مجتمع‌های رفاهی تأمین و تعبیه وسایل تجهیزات دسترس پذیری در اماکن تاریخی مانند رمپ متحرک و بالابر، ابلاغ ضوابط مناسب سازی، نصب تابلوهای اطلاع رسانی، دسترس پذیری همه درگاه‌های ارائه خدمات الکترونیکی برای همه افراد نابینا و کم بینا، مجهز کردن سیستم گویا، وجود مترجم ناشنوایان در مکان‌های پربازدید از جمله پیشنهادات ما است.

وی افزود: درخواست می‌کنیم اداره‌های میراث فرهنگی در ابنیه تاریخی مستقر نباشند و یا در طبقه همکف قرار گیرند. همچنین در مناطق گردشگری یک فضای اختصاصی ویژه افراد دارای معلولیت مناسب سازی شود.