ابراز خوش بینی انصارالله یمن درباره مذاکرات با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با اشاره به تصمیم مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره دولت نجات ملی یمن، اعلام کرد: عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله خواستار تشکیل دولتی است که همه یمنی‌ها را فارغ از هر مذهب و منطقه و نژادی دربرگیرد و حامی هویت و برقرار کننده شراکت سیاسی واقعی باشد.

وی افزود: این ضرورت ملی و خواست مردمی است. این اقدام در راستای درک ضرورت اصلاح و بهبود عملکرد مؤسسات است. یکی از بارزترین پرونده‌هایی که اولویت دولت آتی تشکیل می‌دهد، ارائه خدمات و اصلاح مؤسسات و کاستن از رنج‌های مردم یمن و ترسیم سیاست‌های اقتصادی است.

القحوم درباره روند مذاکرات با عربستان هم ضمن ابراز خوش بینی، تاکید کرد: این مذاکرات ادامه دارد و خوش بینی وجود دارد.

پیش از این، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، حکم جدیدی درباره دولت نجات ملی این کشور به نخست‌وزیری عبدالعزیز بن حبتور صادر کرد. بر اساس این حکم، دولت نجات ملی یمن برکنار شده و وظیفه پیشبرد امور به دولت برکنارشده یمن و عبدالعزیز بن حبتور نخست‌وزیر آن محول می‌شود.

بنا بر دستور رئیس شورای عالی سیاسی یمن، دولت نجات ملی مجاز نخواهد بود که انتصاب و یا برکناری جدیدی را تا تشکیل دولت جدید یمن صورت بدهد و تنها باید امور را به پیش ببرد.

لازم به ذکر است رهبر جنبش انصارالله یمن چهارشنبه گذشته در نطقی به مناسبت ولادت پیامبر اسلام (ص)، درباره تحول بنیادین و مرحله گذار سیاسی در صنعاء تاکید کرده بود: ما بر پایبندی به مشارکت ملی، مفهوم شورا و وحدت مردم یمن تاکید می‌کنیم و استبداد را نمی‌پذیریم. پس از تشکیل دولت جدید در یمن، برای اصلاح قوه قضائیه و ورود علمای آشنا به احکام اسلامی در آن تلاش خواهیم کرد.