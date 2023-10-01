به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار قرچک با اشاره به اینکه فرمانداران در حال خدمت به مردم هستند و از بطن مردم انتخاب شدهاند اظهار کرد: در این دولت جوانان دهه شصت موفق عمل کرده و کارنامه خوبی را برجای گذاشتهاند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران افزود: امروز اگر در شهرستان اعضای شورای تأمین و شورای اداری همراه نباشند، فرماندار را با مشکل مواجه میکنند، شهرستان قرچک به عنوان یک الگو است زیرا همه مسئولان همراه و هم صدا هستند و فرماندار جدید شهرستان نیز از نیروهای خوب و انقلابی میباشد که نسبت به شهرستان قرچک آشنا میباشد، در حوزه معاون سیاسی فرماندار ورامین کارنامه درخشانی دارد.
جوهری در ادامه با تاکید بر اینکه اتمام پروژههای شهرستان قرچک باید پیگیری شود تا به نتیجه برسد، گفت: همه باید پیرو ولایت و نظام باشیم و در خدمتگذاری به مردم از یکدیگر پیشی بگیریم، اگر این الگو را در دستور کار دهیم مطمئن باشید رستگار میشویم.
وی عنوان داشت: در آینده بسیار نزدیک انتخابات را در پیش داریم، دشمن تمامی توپهای خود را به سمت انتخابات ایران هدف گرفته است؛ باید در این مسیر نیز برنامه داشته باشیم، امید آفرینی کنیم و مردم نیز با حضور پر شور خود دشمنان نظام را مأیوس خواهند کرد.
نظر شما