  1. جامعه
  2. انتظامی
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰

زاهدی خبر داد؛

ملاک معافیت سرباز قهرمان تایید وزارت ورزش و ستادکل نیروهای مسلح

ملاک معافیت سرباز قهرمان تایید وزارت ورزش و ستادکل نیروهای مسلح

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: براساس قانون «سرباز قهرمان» نفرات برتر مسابقات المپیک، مسابقات جهانی و آسیایی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک می‌توانند از معافیت بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدی گفت: قانون «سرباز قهرمان» شامل افرادی می‌شود که در سن مشمولیت موفق به کسب مقام قهرمانی شده باشند.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی افزود: ورزشکارانی که در مسابقات جهانی، آسیایی و المپیک به خاطر همدردی با مردم مظلوم فلسطین و عدم رسمیت رژیم غاصب صهیونیستی از مسابقه با ورزشکاران آنان خودداری می‌کنند و در حالی که امکان قهرمانی این ورزشکاران وجود داشته است، به خاطر ارج نهادن به تصمیم این ورزشکاران، در صورت ارسال درخواست وزارت ورزش و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در شمول تسهیلات مربوطه قرار می‌گیرند.

این مقام انتظامی گفت: درخواست وزارت ورزش شروع این فرآیند است و بر اساس اظهارات اخیر یکی از ورزشکاران کشتی کشورمان تاکنون درخواستی از سوی وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون ورزشی مربوطه ارسال نشده است.

کد مطلب 5900325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها