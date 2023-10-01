ملاک معافیت سرباز قهرمان تایید وزارت ورزش و ستادکل نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدی گفت: قانون «سرباز قهرمان» شامل افرادی می‌شود که در سن مشمولیت موفق به کسب مقام قهرمانی شده باشند.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی افزود: ورزشکارانی که در مسابقات جهانی، آسیایی و المپیک به خاطر همدردی با مردم مظلوم فلسطین و عدم رسمیت رژیم غاصب صهیونیستی از مسابقه با ورزشکاران آنان خودداری می‌کنند و در حالی که امکان قهرمانی این ورزشکاران وجود داشته است، به خاطر ارج نهادن به تصمیم این ورزشکاران، در صورت ارسال درخواست وزارت ورزش و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح در شمول تسهیلات مربوطه قرار می‌گیرند.

این مقام انتظامی گفت: درخواست وزارت ورزش شروع این فرآیند است و بر اساس اظهارات اخیر یکی از ورزشکاران کشتی کشورمان تاکنون درخواستی از سوی وزارت ورزش و جوانان یا فدراسیون ورزشی مربوطه ارسال نشده است.