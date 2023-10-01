سرهنگ پیمان کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیتهای ترافیکی در محور کرج - چالوس اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در تاریخ دهم، یازدهم و دوازدهم ماه جاری از مرزنآباد به سمت کرج و تهران ممنوع است.
وی بیان کرد: در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزنآباد به صورت یکطرفه خواهد بود.
رئیس پلیس راه البرز تصریح کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روزهای جمعه و شنبه در تاریخ ۱۴ و ۱۵ ماه جاری از کرج و ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت مرزنآباد ممنوع است.
وی متذکر شد: در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.
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