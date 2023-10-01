«کریم بارونی» عاشقانه به هنر انقلاب خدمت کرد

عبدالله شاهینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاد کریم بارونی از هنرمندان متعهد بود که در طول حیات خود خدمات گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف به جامعه ارائه کرد.

وی افزود: بارونی که خود ایثارگر و از خانواده معظم شهدا بود تا آخرین لحظات عمرش با شور و تلاش به فعالیت انقلابی پرداخت و عاشقانه به هنر انقلاب خدمت کرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر «بارونی» را اسوه یگانه تعهد، تواضع، ادب و اخلاق دانست و بیان کرد: فراق این استاد مهربان داغ جانسوزی بر دل هنرمندان به جای خواهد نهاد.

مراسم تشییع و تدفین رزمنده بسیجی کربلایی محمد کریم بارونی دوشنبه ۱۰ مهر ماه ساعت هشت صبح از بسیج مرکزی واقع در خیابان امام خمینی تا قطعه هنرمندان گلزار شهدای شهر بوشهر برگزار می‌شود.