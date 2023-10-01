پرونده کثیرالشاکی بهمئی هفده هزار نفر شاکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب افراسیاب بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سهام بورسی متعلق به متهم پرونده، یک نوبت در آگهی فروش قرار گرفت و در مدت یک ماه آگهی، هیچ تقاضای خریدی واصل نشد و در حال حاضر برای نوبت دوم آگهی خواهد شد و در صورت فروش و نقد شدن سهام، به حساب مالباختگان واریز می‌شود.

وی بیان داشت: با پیگیری‌های شبانه روزی دادسرای مرکز استان در خصوص پرونده صندوق بهمئی و در یک اقدام جهادی و بی نظیر در پرونده‌های مشابه، ظرف مدت سه ماه در مرحله اول، بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان به حساب شکات واریز شد.

افراسیاب تصریح کرد: این واریزی بدون طرح شکایت، پرداخت هزینه و حضور شکات در دادسرا انجام شد.