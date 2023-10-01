به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با نهم مهرماه روز جهانی سالمندان قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور در پیامی اول اکتبر (نهم مهر ماه) بر اساس میثاقی بینالمللی روز جهانی سالمندان خوانده میشود.
این روز فرصتی فراهم میآورد تا تمام ملل دنیا همزمان، چالشهای فراروی جمعیت سالمندان را که هر روز افزونتر میشوند مدنظر قرار داده و با تعیین اولویتها و سیاستگذاری اصولی، کیفیت زندگی بهتری برای این جمعیت ارزشمند که عمر خویش را برای جامعه خود صرف کردهاند، فراهم سازند.
در ضمن، سالمندان ذخایر پر بهای انسانی هستند که به جهات مختلف میتوانند به توسعه فراگیر اجتماعی و اقتصادی کمک کنند. به این واقعیت تاریخی نیز باید توجه داشت که تکریم منزلت و مقام سالمندان همواره با فرهنگ غنی اسلامی و ملی ایرانیان نیز که همواره اخلاقگرا و مظهر مدارا و مهرورزی بیننسلی بودهاند، درآمیخته است.
در دیدگاه دینی و انقلابی کارگزاران جمهوری اسلامی که منبعث از آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری است، تکریم سالمندان، تلاش در جهت استیفای حقوق آنان و تأمین رفاه و آسایش این عزیزان تکلیفی الهی است که برعهده تمامی حوزههای قانونگذاری، سیاستسازی و اجرایی قرار داشته و بدون شک مشارکت اجتماعی، راه وصول به اهداف را سهل و هموار مینماید.
رشد جمعیت سالمندان کشور از بهبود شاخصهای بهداشتی و افزایش امید به زندگی به همراه روند رو به رشد علمی و اجتماعی کشور ناشی میشود. سالمندی دوره بیشترین نیازمندیهای انسانی است و از اینرو، مطالبات متنوع و گسترده شهروندان سالمند را در دستورکار برنامهریزان عرصه رفاه و سلامت سالمندان قرار داده است.
بدون تردید تأمین و ارتقا سلامت همهجانبه سالمندان دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و اقتصادی است که همکاری بینبخشی دستگاههای مختلف و همبستگی ملی تشکلهای مردمی و تمامی اقشار و آحاد جامعه را ضرورتی حیاتی و اجتنابناپذیر جلوهگر مینماید.
سازمان بهزیستی برای حمایت همهجانبه از سالمندان بیشترین تناسب را دارد و به همین دلیل از سوی مراجع ذیربط به عنوان دبیر «شورای ملی سالمندان» برگزیده شده است تا بتواند از طریق همافزایی ظرفیتهای بالقوه وزارتخانهها و دستگاههای گوناگون با ماهیت فرهنگی و تبلیغی، آموزشی، رفاهی، بهداشتی، عمرانی و اقتصادی، و ساماندهی وضعیت سلامت و رفاه سالمندان، در نهایت شاخصهای زندگی این عزیزان را ارتقا بخشد.
علی محمد قادری- معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی و دبیر شورای ملی سالمندان کشور
*مهدی کماسی
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