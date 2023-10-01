شیوه تربیت فرزندان براساس مبانی دینی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی شامگاه یکشنبه در همایش خانواده سالم و نقش زنان در مشهد یکی از اشتراکات مسلمانان و فرقههای مختلف را مسئله تربیت فرزندان دانست و اظهار کرد: امروزه با توجه به تهاجمات فرهنگی که در فضای مجازی وجود دارد و ذهن و فکر فرزندانمان را تسخیر میکند، برای تربیت درست فرزندانمان بایستی نقاط مشترک در تربیت آنان را جهتدهی و محیطهای مختلف حضور آنان را سالمسازی کرد و شیوه خود را در تربیت آنان براساس مبانی دینی قرار داد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بهرهگیری از شیوههای تربیتی قرآن، بایستی ملاک رفتار در بین مسلمانان و فِرَق مختلف باشد.
وی ادامه داد: خداوند در قرآن دعوت میکند که با اهل کتاب حول نقاط اشتراک و وحدانیت دور هم جمع شویم و با شناخت اشتراکات و الفت یافتن و با تقویت همبستگی، انسجام جامعه را حفظ کنیم.
خزعلی ادامه داد: اولین شیوه تربیتی که خداوند در قرآن مطرح میکند، اکرام انسانی و احترام گذاشتن به انسان است و مهمترین حرکت تربیتی که باید یک مادر و مربی داشته باشد، پرورش اکرام و عزت نفس در فرزندان، دانشآموزان و دانشجویانی است که وظیفه تربیت آنها را بر عهده دارند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بیان امام راحل (ره) که میفرمایند: قرآن انسان ساز است و زنان انسان ساز، اظهار داشت: نقش مهمی که به قرآن برای تربیت، نجات و پیشرفت و به کمال رسیدن انسانها داده شده به زن نیز داده شده است لذا نباید آن را دست کم گرفت و باید به خوبی از آن بهره جست.
وی با اشاره به این روایت که کسی که دارای عزت نفس و کرامت نفسانی و برای خود ارزش قائل باشد هیچ گاه خود را به گناه، پلیدی و پستیها آلوده نمیکند و از کسی که مورد اهانت و تحقیر قرار بگیرد و دچار عقدههای نفسانی شود و برای خود ارزش قائل نباشد، نمیتوان انتظار خوبی داشت و از شر او در امان بود افزود: در این راستا مادر نقشی بسیار مهم و سازنده در امر تربیت دارد که به تعبیر امام خمینی (ره) این نقش مؤثر مادر با هیچ نقشی جز نقش سازندگی قرآن قابل مقایسه نیست.
خزعلی با اشاره به اینکه خداوند پرورش دهنده جهانیان است و مشابه چنین صفتی را به زنان دادهاند چرا که زن تربیت کننده، مدبر و مدیر خانواده است و چنین زنی میتواند سبب رشد و تعالی باشد گفت: اما اگر زن توانمند نباشد و مهارت و آگاهی کافی و لازم را نداشته باشد میتواند سبب سقوط شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: بر این اساس انتقال آرامشی که قرآن به انسانها منتقل میکند به فرزندان، درس گرفتن از گذشت، عفو مورد توصیه خداوند و انتقال به فرزندان، استفاده از قول و سخن نیکو در برخورد با فرزندان و آموختن کلام زیبا به آنان، داشتن روحیه و همت بلند و دوراندیشی، فاصله گرفتن از پستیها، از جمله وظایف مادران و مربیان است.
وی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) که میفرمایند: خود را موجود کوچک میپنداری در حالی که یک عالم بزرگ در وجود تو پنهان شده و یک عالم بزرگ در تو میتواند متجلی شود ادامه داد: وظیفه مادر و مربی است که این عالم و قدرتهای پنهان و نهفته در کودک را کشف و زنده کند و به منصه ظهور برساند و زمینه رشد آنها را فراهم کند.
خزعلی افزود: لذا امید است نقش مهمی که مادران دارند کوچک شمرده نشود؛ همچنین بایستی نقش بزرگی که آنان در جامعه دارند دیده شود باید جایگاه لازم برای شکوفایی توانمندیهای اجتماعی آنان فراهم شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر ۲ نقش بی بدیل زنان از جمله نقش بی بدیل زنان در خانه و در کنار همسر و فرزندان و نقش بیبدیل آنان در جامعه تاکید دارند چرا که کس دیگری نمیتواند در جامعه در مشارکتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جای آنان را بگیرد.
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