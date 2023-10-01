به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آپا، وزارت خارجه فرانسه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که کاترین کولونا وزیر امور خارجه این کشور به ارمنستان سفر می کند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است که دیپلمات فرانسوی مذکور در این سفر با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و آرارات میرزویان وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد کرد.

به گزارش آپا، سفر کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه به ارمنستان روز سوم اکتبر (سه شنبه؛ ۱۱ مهر ماه) انجام خواهد شد.

این در حالیست که «سپاستین لوکورنو»، وزیر دفاع فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که پاریس در حال آماده‌سازی برای تسلیح ارمنستان است.

وی که با شبکه رادیویی «فرانس‌اینفو» گفتگو می‌کرد دراین‌باره گفت: ما دفتر دفاعی در کشوری افتتاح کردیم که تا به امروز وجود نداشته است؛ این دفتر دفاعی امکانی ایجاد خواهد کرد که برای بررسی نیازهای دفاعی و امنیتی ارمنستان روزانه با ارتش و مقامات این کشور در تماس باشیم. در هر شرایطی ما درخواست‌های اعلام‌شده از طرف ارمنستان را بررسی می‌کنیم تا بتوانند از خودشان دفاع کنند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اوایل مهر ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال حمله نظامی جمهوری آذربایجان به خاک ارمنستان پس از پیروزی برق‌آسای نیروهای باکو بر جدایی‌طلبان ارمنی در منطقه مورد مناقشه «قره باغ»، اعلام کرد که باکو مرزهای مشترک و تمامیت ارضی ارمنستان را «تهدید» می کند.

رئیس‌جمهور فرانسه این اظهارات را در یک گفت‌وگوی تلویزیونی بیان کرد.

دور تازه تنش‌های نظامی در قره‌باغ از سه شنبه دو هفته پیش آغاز شد. حملات جمهوری آذربایجان به منطقه قره‌باغ پس از آن روی داد که باکو صبح روز سه شنبه دو هفته پیش مدعی شد، انفجار یک مین ضدزره جاسازی شده توسط نیروهای ارمنی، باعث انهدام یک کامیون متعلق به جمهوری آذربایجان و کشته شدن چند نیروی امنیتی این کشور شد. در این درگیری‌های نظامی، تاکنون ده‌ها نفر کشته و بیش از صدها نفر دیگر نیز از جمله ۱۲ کودک زخمی شدند.