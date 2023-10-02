به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رضا شبانی نماینده ریکرو ایران در مسابقات تیر و کمان بازی های آسیایی که موفق به شکستن رکورد ایران شد در این باره گفت: رکورد ایران را در انفرادی جابجا کردم.در بخش تیمی هم پس از چند سال این اتفاق را رقم زدیم. رقیب ما قزاقستان بود که واقعا یکی از قدرت های آسیاست.

وی ادامه داد: سال هاست دارند در تیر و کمان کار می کنند و مدال های مختلفی در جهان دارند.ما آنها را در تیر طلایی بردیم و از این اتفاق خوشحالیم.

شبانی با بیان اینکه بچه های ایران پتانسیل بالایی دارند و اگر حمایت بیشتری شوند افتخارات بیشتری به دست می آورند خاطرنشان کرد: روندی که از طرف بچه های ریکرو دارد اتفاق می افتد یک روند عالی است. ما حتی می توانیم مدال های بهتری بگیریم و در المپیک هم مدعی باشیم.

این ملی پوش تیر و کمان یادآور شد: تیم ما پیشرفت زیادی کرده و همه چیز مشهود است. شما ببینید نسبت به بازی های دوره قبل چهل امتیاز پیشرفت کرده ایم و این یعنی چهار تیر.بچه ها دارند از جان و دل کار می کنند.

وی افزود: مربی مان حسابی دارد زحمت می کشد.از مسئولان می خواهیم تا این مربی بماند و با ما ادامه بدهد.ما می‌خواهیم تمام غیرت‌مان را برای ایران بگذاریم.

ملی پوش تیر و کمان ایران در پایان در خصوص چین که حریف بعدی بچه های ایران است هم گفت:چینی ها خیلی قدر هستند ولی قول می دهیم و تلاش می کنیم با خبرهای خوب مردم را خوشحال کنیم.