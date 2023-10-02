مادر شهید محمد رئیسی وانانی آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عسگری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عصمت رضوی وانانی مادر شهید محمد رئیسی وانانی پس از عمری فراغ و دلتنگی، به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

وی تصریح کرد: پیکر این مادر صبور و فداکار امروز ساعت ۱۴:۳۰ در روستای وانان در گلزار مطهر شهدا تشییع و در قطعه ایثارگران به خاک سپرده خواهد شد.

عسگری بیان داشت: شهید محمد رئیسی وانانی؛ یکم بهمن ماه ۱۳۴۶ در روستای وانان از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد، تا پایان دوره راهنمایی درس خواند به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت.

وی خاطر نشان کرد: این شهید بیست و ششم مهر ۱۳۶۶ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله توپ به سر شهید شد و مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.