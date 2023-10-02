ملی پوش کبدی: برای مدال طلا آمده ایم

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، محمدرضا شادلو عضو تیم ملی کبدی بعد از برتری برابر پاکستان گفت: پاکستان تیم خوبی داشت ما هم حدود نه ماه است که در کمپ تیم ‌ملی هستیم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم.

وی ادامه داد: البته رقیب اصلی ما در این مسابقات کشور هند است تلاش می‌کنیم مقابل این تیم بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم. ما آمده‌ایم که مدال طلا را کسب کنیم. خوشبختانه شروع خوبی داشتیم. کیفیت مسابقات خوب است و اکثر تیم‌ها شرایط مناسبی دارند البته رقابت اصلی بین تیم ملی ایران و هند است.

این ملی پوش کبدی تصریح کرد: وضعیت داوری هم خوب بود. از داوران خوب لیگ کشورمان و همچنین لیگ ستارگان هند هم در این بازیهای حضور دارند. این دوره ویدیو چک هم اضافه شده قطعا می‌تواند در برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها کمک کند.