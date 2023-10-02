تاکید بر پیگیری بودجه ملی زیارت برای شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری، در صد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد؛ ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: از حوزه‌های فرهنگی و خدماتی شهرداری در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس تشکر می‌کنیم و امیدواریم مردم از فرصت نمایشگاه دفاع مقدس استفاده کرده و از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی در ادامه به برگزاری مراسم اربعین و مراسم‌های مناسبتی در شهر قم اشاره کرد و گفت: در شهر قم ۱۲ هزار تخت اقامتی داریم در صورتی‌که ورود مسافران در روزهای مناسبتی میلیونی بوده و اقامتگاه‌های رسمی امکان پذیرایی ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های مردم، حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران می‌تواند مشکلات ما را در اقامت و ساماندهی مسافران حل کند و امسال شاهد حضور پررنگ ستادهای مردمی در پذیرایی از زائران و مسافران بودیم.

وی از مجموعه شهرداری در ارائه خدمات و مدیریت شهر در ایام اربعین تشکر کرد و گفت: در مجموعه شهرداری، از شهردار تا تمام معاونت‌ها در برگزاری مراسم اربعین شبانه‌روزی کمک کردند و در کنار نهادهای مردمی بوده و مشکلات را حل می‌کردند.

محرری در پایان خواستار پیگیری بودجه ملی زیارت برای شهر قم نیز شد و گفت: استانداری پیگیر این موضوع بوده و تا امروز ۶۰ میلیارد تومان به شهر قم اختصاص داده شده که باید در حوزه خدمات زائر هزینه شود و استان در تلاش است این عدد محقق شود.