به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزای آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه با قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش آناتولی، نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: در این رایزنی تلفنی روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ ای و جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیانیه صادره از سوی نهاد ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در این خصوص اضافه می کند: در این گفتگو همچنین سران دو کشور درباره موضوعاتی که ممکن است در دستور کار نشست شورای سران کشورهای سازمان کشورهای ترک که در ماه نوامبر در قزاقستان برگزار می‌ شود، تبادل نظر کردند.