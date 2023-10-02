مهمانی «امت احمد» در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آسمان مازندران همزمان با شب ولادت پیامبر مهربانی‌ها، حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) نورباران شد و آئین‌های جشن و سرور توسط مردم دیار علویان در مناطق مختلف استان برپا شد.

پخش نقل و نبات و شیرینی، برپایی مراسم‌های مذهبی در مساجد و حسینیه‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در شب میلاد پیامبر گرامی اسلام در مناطق مختلف استان مازندران اوج گرفت و مردم مازندران با حضور در این مراسم‌ها، عشق و ارادت خود را به رسول مهربانی‌ها و سلاله اطهرش نشان دادند.

نورافشانی میادین شهری، تجمع ذاکران و مداحان اهل بیت (ع)، برگزاری شانزدهمین دوره جشن بزرگ منجی عالم بشریت به مناسبت میلاد خجسته حضرت محمد (ص) در گلوگاه، جشن مهمانی امت احمد در کلاردشت، از جمله برنامه‌هایی است که در شب و روز میلاد حضرت رسول (ص) در مناطق مختلف استان مازندران برگزار می‌شود.

در آئین‌های شب میلاد، مداحان و ذاکران به مولودی خوانی پرداختند و وعاظ نیز در منقبت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) سخنرانی کردند.