برگزاری آیین اعطای پنجمین دوره جایزه مصطفی(ص) در چهلستون

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه آئین اعطای جایزه پنجمین دوره جایزه مصطفی (ع) در کاخ موزه چهلستون اصفهان برگزار شد.

نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام به پروفسور احمد حسن و پروفسور امید فرخ‌زاد برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) ۲۰۲۳ اعطا شد.

امید فرخ برگزیده حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی برای اثر طراحی، توسعه و ارزیابی بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات پلیمری شده است. او اعلام می‌کندجایزه خود را برای تأسیس جایزه‌ای جدید به بنیاد مصطفی اهدا می‌کند.

پروفسور احمد حسن، برگزیده پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

پروفسور سامیا خوری، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، لبنان متولد لبنان از دیگر برگزیدگان جایزه مصطفی (ص) وبرگزیده حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی براب اثر رویکردهای نوین در درمان بیماری ام اس، شناسایی عوامل بیماری‌زا و سازوکارهای تنظیم و تحمل آن است.

پروفسور احمد فوزی اسماعیل، استاد و رئیس دانشگاه فناوری مالزی و متولد کامبوج؛ برگزیده در حوزه علوم پایه و مهندسی براب اثر توسعه کاربردهای فناوری غشا و پروفسور مورات اویسال، استاد دانشگاه نیویورک ابوظبی، امارات و متولد ترکیه؛ برگزیده در حوزه علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اثر فناوری ارتباطات بی‌سیم نوری به جایگاه دعوت می‌شوند.