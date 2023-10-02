پرسپولیس انتقام النصر را از الدحیل گرفت/ پیروزی شیرین سوغات قطر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال الدحیل قطر و پرسپولیس ایران از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان ایران به پایان رسید. امید عالیشاه(۶۴) برای پرسپولیس گل زد.

پرسپولیس در این دیدار با علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، محمدحسین کنعانی زادگان، دانیال اسماعیلی فر(۹۴ وحدت هنانوف)، علی نعمتی، مسعود ریگی، سروش رفیعی، سعید صادقی، امید عالیشاه(۹۶ گولسیانی)، یاسین سلمانی(۸۳ محمد عمری) و شهاب زاهدی(۸۳ سلگی) به میدان رفت.

سرخپوشان تهرانی که در این دیدار رنگ متفاوتی به تن کرده بودند در نیمه اول تیم برتر زمین بودند و موقعیت های بیشتری را نسبت به حریف ایجاد کردند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند.

در دقیقه ۲۴ یکی از بهترین فرصت های پرسپولیس برای رسیدن به گل فراهم شد اما شوت محکم یاسین سلمانی به تیر افقی دروازه الدحیل برخورد کرد و راه به جایی نبرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم پرسپولیس موقعیت های پرتعدادی برای رسیدن به گل و باز کردن دروازه تیم میزبان را داشت اما به دلیل مشکلی که ماه هاست این تیم را آزار می دهد بازهم نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند.

در دقیقه ۶۴ امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس و یکی از بهترین بازیکنان این تیم در این دیدار قصد ارسال توپ برای شهاب زاهدی درون محوطه جریمه را داشت که توپ قوس دار او بدون این که زاهدی بخورد وارد دروازه الدحیل شد.

پس از این گل پرسپولیس با تدبیر درست گل محمدی بازی را اداره کرد و هر چند تیم الدحیل برای رسیدن به گل تلاش کرد اما نمایش کم اشتباه سرخپوشان باعث رقم خوردن یک پیروزی شیرین خارج از خانه شد تا انتقام النصر از الدحیل گرفته شود و شاگردان گل محمدی به سه امتیاز ارزشمند لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کنند.