تجهیزات درمانی خارگ ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت کشور اظهار داشت: جزیره خارگ به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی با مشکلات عدیده‌ای در بخش درمان مواجه بود که در این زمینه با هم دلی و هم افزایی بین بخشی و استانی و همچنین همت دولت مردمی اقدامات بسیار مناسبی در تسهیل روند درمان اهالی شریف این جزیره صورت گرفته است.

وی افزود: اقدامات در حوزه درمانی با توسعه محوری در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری ادامه دارد و با ایده آل درمانی در این بخش ویژه فاصله داریم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: راه اندازی پایگاه انتقال خون، استقرار برخی از دستگاه‌های مهم درمانی در جزیره از اقدامات مؤثر حوزه درمانی در یک سال اخیر است.

سیدعلی جزایری تهرانی نیز اظهار داشت: در زمینه تأمین دارویی بخش ویژه خارگ اقدامات مناسبی صورت گرفته و هم اکنون ۷۰۰ قلم دارو در داروخانه این جزیره موجود است.

وی افزود: در زمینه سونوگرافی نیاز با هم افزایی و همگرایی صورت گرفته در طی روزهای آتی تمامی سونوهای اورژانسی بیمارستان صنعت نفت خارگ از بیماران اورژانسی سونوگرافی خواهد شد.

مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت کشور تصریح کرد: در زمینه تجهیزات چشم پزشکی نیز اقدامات مؤثر در زمینه خرید تجهیزات صورت گرفته که به زودی نیز در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.