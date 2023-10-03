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۱۱ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

بخشدار ویژه خارگ:

تجهیزات درمانی خارگ ارتقا یافت

تجهیزات درمانی خارگ ارتقا یافت

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: راه اندازی پایگاه انتقال خون و استقرار برخی از دستگاه‌های مهم درمانی در جزیره از اقدامات مؤثر حوزه درمانی در یک سال اخیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر سه‌شنبه در نشست با مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت کشور اظهار داشت: جزیره خارگ به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی با مشکلات عدیده‌ای در بخش درمان مواجه بود که در این زمینه با هم دلی و هم افزایی بین بخشی و استانی و همچنین همت دولت مردمی اقدامات بسیار مناسبی در تسهیل روند درمان اهالی شریف این جزیره صورت گرفته است.

وی افزود: اقدامات در حوزه درمانی با توسعه محوری در حوزه‌های نرم افزاری و سخت افزاری ادامه دارد و با ایده آل درمانی در این بخش ویژه فاصله داریم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: راه اندازی پایگاه انتقال خون، استقرار برخی از دستگاه‌های مهم درمانی در جزیره از اقدامات مؤثر حوزه درمانی در یک سال اخیر است.

سیدعلی جزایری تهرانی نیز اظهار داشت: در زمینه تأمین دارویی بخش ویژه خارگ اقدامات مناسبی صورت گرفته و هم اکنون ۷۰۰ قلم دارو در داروخانه این جزیره موجود است.

وی افزود: در زمینه سونوگرافی نیاز با هم افزایی و همگرایی صورت گرفته در طی روزهای آتی تمامی سونوهای اورژانسی بیمارستان صنعت نفت خارگ از بیماران اورژانسی سونوگرافی خواهد شد.

مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت کشور تصریح کرد: در زمینه تجهیزات چشم پزشکی نیز اقدامات مؤثر در زمینه خرید تجهیزات صورت گرفته که به زودی نیز در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5902036

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