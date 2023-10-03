وزیر انگلیسی: نژادپرست نیستیم/ شمار مهاجران بیش از حد لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر کشور انگلیس گفت: نمی‌توانیم همه مهاجران را بپذیریم، به‌ویژه که تعداد آنها به بیش از حد لازم رسیده است.

«سوئلا براورمن» طی سخنانی افزود: متهم کردن ما به نژادپرستی فقط به این دلیل که می‌خواهیم شرایط پناهندگان را ساماندهی کنیم، غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: به زودی اقامت پناهجویان در هتل‌ها را تا زمان تصمیم گیری درباره درخواست آنها لغو می‌کنیم. برای جلوگیری از ورود قایق‌ها و بازگرداندن پناهجویان یا انتقال آنها به کشورهای امن مانند رواندا هر کاری لازم است را انجام خواهیم داد.

وزیر کشور انگلیس همچنین گفت: دولت محافظه کار برای حفاظت از مرزهای کشورمان به شدت تلاش خواهد کرد، در حالی که حزب کارگر می‌خواهد بدون کنترل مرزها را به روی همه باز کند.

این اظهارات وزیر کشور انگلیس در حالی است که وزیر دادگستری این کشور هم در اظهاراتی گفت: در حال بررسی اجاره اماکنی در زندان‌هایی خارج از کشور هستیم تا زندانیان را به آنجا انتقال دهیم.

پارلمان انگلیس اخیراً لایحه بحث برانگیزی را در ارتباط با مهاجرت غیرقانونی تصویب کرد که باعث واکنش شدید محافل بین المللی شد. این قانون گامی کلیدی برای دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را در اولویت قرار داده است.

سوناک وعده داده است که ورود مهاجران با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش را متوقف کند. بیش از ۴۵ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۲ با این قایق‌ها وارد سواحل بریتانیا شدند که یک رکورد محسوب می‌شود. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۱۳ هزار نفر از این مسیر عبور کرده‌اند.