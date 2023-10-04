غفلت میراث فرهنگی در ثبت آثار ناملموس استان کرمان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جشنواره ملی نان در استان کرمان آغاز به کار کرد. در این جشنواره که به همت شهرداری کرمان برگزار می‌شود قرار است سنتها و نمادهای خاص فرهنگی استان کرمان به نمایش عموم درآید. اما از حدود ۳۰ نوع نان طبخ شده در استان کرمان تنها ۷ نوع آن در آثار ناملموس ملی ثبت شده‌اند. این نمونه‌ای از عدم توجه میراث فرهنگی به ثبت آثار نا ملموس استان کرمان و عدم معرفی پتانسیل‌های فرهنگی محسوب می‌شود.

لزوم احیای نمادهای فرهنگی

قائم مقام شهردار کرمان در همین رابطه و با اشاره به لزوم توجه بیشتر به حفظ میراث ناملموس فرهنگی استان می‌گوید: سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری کرمان به دنبال احیا و بزرگداشت عناصر و نمادهای فرهنگ شهر و استان کرمان است.

محمد منتظر ادامه می‌دهد: جشنواره ملی نان، به نوعی آغازگر این حرکت بزرگ محسوب می‌شود و این جریان همچنان ادامه خواهد داشت.

هیچ محصولی جایگزین نان نمی‌شود

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمان نیز با تاکید بر اینکه نان بهترین و کامل‌ترین ماده غذایی جهان است ادامه می‌دهد: تاکنون هیچ محصولی جایگزین نان نشده است.

هم اکنون تعداد آثار غذایی ناملموس کرمان در مقایسه با شهرهای دیگر مثل اصفهان و یزد بسیار اندک است

وی محصول استراتژیک گندم را از قدمت و اهمیت خاصی برخوردار دانسته و ادامه می‌دهد: در استان کرمان، از ۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، ۳۶۰ هزار تن گندم برداشت می‌شود.

داوود بیگلری همچنین با تاکید بر امنیت غذایی پایدار، توجه بیشتر به فرهنگ غذا را موجب تولید پایدار دانسته و ادامه می‌دهد: لزوم توجه ویژه به نان سنتی در روستاها می‌تواند زمینه ساز رشد گردشگری و اقتصاد پایدار این مناطق شود.

وضعیت نامناسب میراث ناملموس استان کرمان

هم اکنون تعداد آثار غذایی ناملموس کرمان در مقایسه با شهرهای دیگر مثل اصفهان و یزد بسیار اندک است (کمتر از یک سوم!)؛ حال آنکه تنوع غذایی و بالاخص غذاهای مخصوص استان کرمان که فقط در این استان طبخ می‌شوند، نسبت به سایر مناطق کشور بسیار بیشتر است. این موضوع لزوم توجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در زمینه مستندسازی و معرفی بیشتر غذاهای سنتی استان کرمان به سایر نقاط کشور و دنیا را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.

نان بورک؛ نانی شناخته شده اما ثبت نشده!

در برخی مناطق استان کرمان نان‌هایی با کیفیت و ظاهر خاص تولید می‌شود. نان‌هایی که برخی صدها سال قدمت دارد و نام و نشان آنها را می‌توان هم اکنون نیز در این مناطق مشاهده کرد. نان بورک یونجه یکی از این قبیل موارد است که می‌توان به آن اشاره کرد.

ثبت ناملموس غذاهای استان همانند سنت‌ها و آثار مختلف باستانی نقش به سزایی در شناساندن میراث تاریخی کهن به سایر مناطق کشور و دنیا دارد

این نان در شهرستانهای شرقی استان و بالاخص در شهرستان‌های بم و ریگان طبخ می‌شود. این نوع نان در تنور پخت می‌شود و ترکیبی از خمیر، یونجه تازه، پیاز و ادویه است.

بی توجهی میراث به ثبت نان و غذا!

ثبت ناملموس غذاهای استان همانند سنت‌ها و آثار مختلف باستانی نقش به سزایی در شناساندن میراث تاریخی کهن به سایر مناطق کشور و دنیا دارد. در همین رابطه به علت عدم توجه میراث فرهنگی استان کرمان به نان بورک به عنوان یکی از مهم‌ترین نان‌های استان کرمان، هنور ثبت این نان به نام کرمان انجام نشده است! حال که بیش از ۳۰ نوع نان در استان کرمان طبخ می‌شود، ثبت نان بورک (و بسیاری از انواع مختلف نان که تنها در استان کرمان طبخ می‌شود)، به نام کرمان نیازمند همت مسئولان میراث فرهنگی در استان و شهرستان هاست تا با اندکی تلاش به منظور مستندسازی و اعلام به مراجع مربوطه، نان‌های مختلف به نام استان کرمان ثبت شده به سراسر کشور معرفی شود.

استان کرمان ۹ اثر ثبت جهانی دارد و حدود ۶۰۰ اثر نیز در این استان ثبت ملی شده است اما با وجود همه پتانسیل‌های موجود در بحث شناساندن این آثار به جامعه هدف اقدام قابل توجهی انجام نشده است در زمینه معرفی فرهنگ مردم استان کرمان نیز تاکنون اقدام مؤثری از سوی دستگاه‌های فرهنگی استان انجام نشده است و این استان برای شناساندن پتانسیل‌های فرهنگی و میراثی مغفول مانده است.