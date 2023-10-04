آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در زنجان مشاهده نشده است

محمد باقر حاج کاظمی در کفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای طیور هرسال با شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان مهاجر به زیستگاه‌های طبیعی خود افزایش می‌یابد، گفت: بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، بیماری ویروسی و مشترک بین انسان و طیور است.

وی به راه‌های انتقال این بیماری اشاره کرد و بیان داشت: تماس با پرندگان وحشی، پرندگان آبزی آلوده، طیور آلوده، کفش، لباس، خودرو، آب، دان، مدفوع و بستر از راههای انتقال آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: شهروندان با مشاهده علائم بیماری که شامل مرگ‌ومیر ناگهانی و بسیار بالا، ناراحتی تنفسی و تنگی نفس، ریزش اشک، تورم سر و سیاه‌شدن تاج و ریش، اسهال و کاهش شدید، مصرف دان است، موارد را به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

حاج کاظمی تاکید کرد: مرغداران باید با انجام واکسیناسیون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در مزارع پرورش مادر گوشتی و گله‌های تخمگدار مانع از شیوع این بیماری در بین طیور خود شوند.

وی افزود: موضوع آنفلوآنزای پرندگان باید جدی گرفته شود و دهیاران در صورت مشاهده مورد مشکوکی از مرگ پرندگان، باید گزارش کنند چرا که این بیماری بیشتر در روستاها و دامپزشکی ها دیده می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان بیان داشت: مرغداری های استان زنجان عاری از آنفلوآنزای پرندگان است ولی سازمان محیط زیست و دامپزشکی برای کنترل این بیماری پیشگیری های لازم را دارند.