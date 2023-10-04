۲۰۰۰ گونه جانوری پارک ملی گلستان بر اثر برخورد با خودرو تلف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی در نشست با مسئولان قضائی استان گلستان از تلف شدن دو هزار گونه جانوری در پارک ملی گلستان بر اثر برخورد با خودرو خبر داد و گفت: در سال ۸۲ طرح تغییر مسیر ۵۵ کیلومتری پارک ملی تصویب شده است.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۵۵۳ هکتار از عرصه‌های جنگلی این پارک به علت آتش روشن کردن مسافران، سوخته است که همین موضوع، ضرورت عملیاتی شدن زودتر جاده جایگزین جنگل گلستان از سوی وزارت راه را روشن می‌کند.

مدیرکل محیط زیست گلستان گفت: امیدواریم با حمایت‌های دادگستری استان، چالش‌های پیش روی ما برای حفاظت از عرصه‌های جنگلی و حیات وحش استان رفع شود.

پارک ملی گلستان با مساحت ۹۲ هزار هکتار، سال ۱۳۳۶ اولین پارک ملی ایران شد که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست‌محیطی کره زمین به ثبت رسید.

پارک ملی گلستان مهم‌ترین منطقه تحت مدیریت سازمان محیط زیست از منظر تنوع زیست محیطی است.