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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین:

ثبات بازار در گرو پایش عملکرد شرکت‌های تولیدی است

ثبات بازار در گرو پایش عملکرد شرکت‌های تولیدی است

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین بر اهمیت همراهی همه عوامل اجرایی و نظارتی در امنیت و آرامش بازار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان آبیک به اهمیت هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی در پیشگیری و کنترل تخلفات پرداخته گفت: با وجود شهرک‌های متعدد صنعتی در سطح استان، لزوم همکاری نهادهای مرتبط در پایش عملکرد شرکت‌های تولیدی و خدماتی ضرورت دوچندان دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین همسویی در اهداف و هماهنگی در اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی را مهمترین عوامل در ثبات بازار دانسته افزود: با اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از بروز تخلفات صنفی، علاوه بر حفظ امنیت بازار از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود.

در ادامه سیدجلال حاجی نصیری به بیان جایگاه صنعتی و کشاورزی شهرستان آبیک پرداخته گفت؛ اگر ظرفیت‌های آبیک به درستی شناسایی و استفاده شود، بخش بزرگی از مشکلات اشتغال جوانان حل خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان آبیک با قدردانی از اقدامات تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات صنفی به نقش هدایتگری و اعتماد سازی رسانه‌ها در آگاهی بخشی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ امنیت روانی جامعه پرداخت.

کد مطلب 5902875

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