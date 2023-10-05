به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دالوند در جلسه شورای ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده از جمله تعریض جاده‌ها نصب علائم و نیوجرسی در برخی از مناطق استان اظهار داشت: مسائل ایمنی در برخی از نقاط به‌خوبی رعایت نشده است و لازم است ضمن رفع نواقص، نصب و راه‌اندازی تجهیزات ایمنی از جمله دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلفات موردتوجه قرار گیرند و آموزش رانندگان هم موردتوجه بیشتری واقع شود.

وی با تأکید بر حضور اعضای شورا و بازدید مسئولین از محورهای مواصلاتی و نظارت بر عبور مرور، گفت: لازم است موضوع مدیریت پروژه‌ها بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین بر برگزاری مرتب و منظم جلسات شورای ترافیک توسط فرمانداران در سطح استان تأکید کرد و گفت: در بیشتر شهرستان‌هایی که به موضوع ورود شده تا حدود زیادی اوضاع کنترل شده است.

دالوند با اشاره به‌ضرورت ایجاد پایگاه‌های ۱۱۵ در مسیر محورهای مواصلاتی، گفت: لازم است با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط فضای موردنیاز جانمایی شده و در خصوص راه‌اندازی آن در کمترین زمان اقدام لازم به عمل آید.