«میرزا کوچک خان» باید مسئله اول رسانه ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان عصر پنج شنبه در نشست رئیس رسانه ملی با جبهه فرهنگی گیلان، اظهار کرد: نقدپذیری و حرف شنوی رویکرد مدیریتی مغفول مانده در بخش‌های مختلف است.

وی با اشاره به نقش محوری بازتاب گسترده سرود سلام فرمانده افزود: صدا و سیما نقش مؤثری در انعکاس جهانی سلام فرمانده ایفا کرد که جای تقدیر دارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به نگاه رسانه‌ای حاج قاسم در بخش‌های مختلف بیان کرد: الگوی نگاه رسانه‌ای حاج قاسم باید مورد تبیین قرار گیرد.

منفرد با بیان اینکه سلام فرمانده محصول فرایند اجرایی سازمان نیست، گفت: صدا و سیما برای تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای باید هدف گداری محلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه میرزا کوچک خان باید مسئله رأس رسانه ملی باشد، افزود: برخی مفاهیم و هویت‌های گیلانی باید در نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد

هویت دینی گیلان احیا و بازآفرینی شود

حجت الاسلام مجتبی پور یوسفی، دبیر جبهه فرهنگی اسلامی گیلان نیز در این نشست اظهار کرد: گیلان دارای ظرفیت‌های فرهنگی، علمی و هویتی بالایی است اما در پرداختن به آن تلاش نشده است.

وی با تاکید بر لزوم واکاوی جایگاه واقعی هویتی گیلان افزود: استان گیلان دیار اسلم دیلمی هاست و باید این ظرفیت‌های بزرگ و فرهنگی به نسل جوان معرفی شود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه هویت دینی این استان احیا و بازآفرینی شود، گفت: صدا و سیما پرونده ویژه ای برای احیای و تبیین هویت دینی گیلان باز کند.

پور یوسفی با تاکید بر لزوم اجرای طرح هویت ساز گیلان بیان کرد: طرح هویت ساز گیلان با تولیدات رسانه‌ای و هنری اجرا شود.

وی با اشاره به حلقه مفقوده هویت واقعی گیلان افزود: صدا و سیما برای معرفی و بازآفرینی جایگاه هویتی گیلان تلاش مؤثر کند.