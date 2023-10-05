آغاز گشت ویژه ساماندهی مشاورین املاک/۵۶۰۰ واحد متخلف پلمب شده است

علیرضا مهلی در حاشیه اجرای طرح ساماندهی ویژه مشاورین املاک دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز گشت ویژه بازرسی و ساماندهی مشاورین املاک دماوند خبر داد و بیان داشت: طی این بازرسیها ۳۵ واحد صنفی فاقد پروانه کسب مشاورین املاک در جاده هومند وادان و شهر آبسرد پلمب شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بازرسی میدانی از مشاوران املاک در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است اظهار داشت: در این راستا ۸۰ هزار بازرسی و ۵۶۰۰ بنگاه املاک متخلف در کشور پلمب شده است.
مهلی افزود: در راستای تنظیم بازار مسکن، عملیات میدانی ساماندهی مشاوران املاک، شناسایی خانههای خالی از سکنه و وامهای ودیعه مسکن از ۱۵ اردیبهشت سالجاری در سراسر کشور آغاز شده است و اجرای طرح ادامه دارد.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن املاک و مستغلات کشور بیان داشت: کارگروه تنظیم بازار مسکن و املاک کشور با دستور بازرسی و ساماندهی مشاورین املاک، نقش مؤثری در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها داشته است.
وی با اشاره به بنگاههای مشاور املاک گفت: مردم باید به بنگاههایی مراجعه کنند که پروانه کسب داشته باشد و داشتن پروانه جز حقوق شهروندی است.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم بازار مسکن املاک و مستغلات کشور در خصوص تخلفات بنگاههای املاک عنوانداشت: بیشترین تخلفات در این صنف نداشتن پروانه کسب، عدم درج نرخ نامه، گران فروشی در اخذ کمیسیون و استفاده از اجاره نامههای دستی و نگرفتن کد رهگیری است.
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