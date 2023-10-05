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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۳۲

معاون بنیاد شهید کشور:

موسیقی حماسه‌ساز لرستان در کشور شناخته شده است

موسیقی حماسه‌ساز لرستان در کشور شناخته شده است

خرم‌آباد - معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تأکید کرد: موسیقی حماسه‌ساز استان لرستان در کشور شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق هاشمی، امروز پنج‌شنبه در اختتامیه جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار با عنوان «نوای مهر» در خرم‌آباد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه ۶۵۵۵ شهید استان لرستان، اظهار داشت: غنی‌ترین میراث سرزمین ایران و ماناترین دستاورد همه کشورهای جهان هنر، هنرورزی و هنرنمایی است.

وی افزود: از میان همه هنرهای زیبا که خداوند در فطرت بهشتی انسان نهاد، موسیقی وجهی ظریف‌تر، روحی بالاتر و طبعی لطیف‌تر دارد.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه موسیقی حرکت و هندسه، عبادت و ضرب‌آهنگ زیستن است، عنوان کرد: اسلام از آغاز ظهور کریمانه‌اش این منبع پر تپش و باارزش را ارج نهاد، موسیقی صوتی زیبا بود که توحید را بر کفر و مکارم اخلاق را بر رذالت و خشونت پیروز ساخت.

هاشمی، بیان کرد: موسیقی همچون رودخانه‌ای زلال در بستر تاریخ پیش آمد تا ناملایمات زمانه را بساید و زندگی را برایمان نرم و شیرین و متعالی سازد.

وی با بیان اینکه کسی نمی‌تواند نقش مهم موسیقی در وقایع دوران‌ساز اخیر و شکل‌گیری انقلاب انکار کند، ادامه داد: کسی نمی‌تواند نقش مهم موسیقی را در تشویق و ترغیب رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین تأثیر مهم موسیقی در پیشرفت حزب‌الله در میدان نبرد با صهیونیسم انکار کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، عنوان کرد: انقلاب و جنبش مقاومت در کشورهای مسلمان شعر و شعار و شعور را در هم آمیخت و از حماسه عرفان چنان معجونی به کام جوانان ریخت که بزرگ‌ترین ایثار، فداکاری، جهاد و صلح‌طلبی را ترسیم کرد.

هاشمی، اظهار کرد: امروز اهالی موسیقی ایثار و مقاومت به نمایندگی از جامعه هنری امت اسلام در یکی از کهن‌ترین، فرهنگی‌ترین و حماسه‌سازترین استان‌های کشور، در استان لرستان شهر خرم‌آباد، گرد هم آمدند تا هنر اصیل و ستم ستیزانه را بزدایند و چشم‌های خواب‌آلوده و گوش‌های بسته‌ای را بگشایند، آنهایی که ایران، انقلاب، جمهوری اسلامی و ملل مسلمان را به مخالفت باهنر موسیقی متهم می‌کنند.

وی با اینکه به نوازندگان موسیقی، ایثار و مقاومت که غیرت و دیانت را آواز می‌کنید افتخار می‌کنیم، گفت: ما با تاسی به توصیه‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری، در بنیاد شهید و امور ایثارگران در هر نقطه از محور مقاومت که انسانیت و حریت را بسرایید همراه و پشتیبان شما خواهیم بود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، بیان کرد: موسیقی حماسه‌ساز لرستان شناخته شده است از همه هنرمندان در عرصه موسیقی و هنر تقدیر می‌کنیم.

کد مطلب 5903725

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