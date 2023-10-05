به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق هاشمی، امروز پنج‌شنبه در اختتامیه جشنواره بین‌المللی موسیقی ایثار با عنوان «نوای مهر» در خرم‌آباد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه ۶۵۵۵ شهید استان لرستان، اظهار داشت: غنی‌ترین میراث سرزمین ایران و ماناترین دستاورد همه کشورهای جهان هنر، هنرورزی و هنرنمایی است.

وی افزود: از میان همه هنرهای زیبا که خداوند در فطرت بهشتی انسان نهاد، موسیقی وجهی ظریف‌تر، روحی بالاتر و طبعی لطیف‌تر دارد.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه موسیقی حرکت و هندسه، عبادت و ضرب‌آهنگ زیستن است، عنوان کرد: اسلام از آغاز ظهور کریمانه‌اش این منبع پر تپش و باارزش را ارج نهاد، موسیقی صوتی زیبا بود که توحید را بر کفر و مکارم اخلاق را بر رذالت و خشونت پیروز ساخت.

هاشمی، بیان کرد: موسیقی همچون رودخانه‌ای زلال در بستر تاریخ پیش آمد تا ناملایمات زمانه را بساید و زندگی را برایمان نرم و شیرین و متعالی سازد.

وی با بیان اینکه کسی نمی‌تواند نقش مهم موسیقی در وقایع دوران‌ساز اخیر و شکل‌گیری انقلاب انکار کند، ادامه داد: کسی نمی‌تواند نقش مهم موسیقی را در تشویق و ترغیب رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین تأثیر مهم موسیقی در پیشرفت حزب‌الله در میدان نبرد با صهیونیسم انکار کند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، عنوان کرد: انقلاب و جنبش مقاومت در کشورهای مسلمان شعر و شعار و شعور را در هم آمیخت و از حماسه عرفان چنان معجونی به کام جوانان ریخت که بزرگ‌ترین ایثار، فداکاری، جهاد و صلح‌طلبی را ترسیم کرد.

هاشمی، اظهار کرد: امروز اهالی موسیقی ایثار و مقاومت به نمایندگی از جامعه هنری امت اسلام در یکی از کهن‌ترین، فرهنگی‌ترین و حماسه‌سازترین استان‌های کشور، در استان لرستان شهر خرم‌آباد، گرد هم آمدند تا هنر اصیل و ستم ستیزانه را بزدایند و چشم‌های خواب‌آلوده و گوش‌های بسته‌ای را بگشایند، آنهایی که ایران، انقلاب، جمهوری اسلامی و ملل مسلمان را به مخالفت باهنر موسیقی متهم می‌کنند.

وی با اینکه به نوازندگان موسیقی، ایثار و مقاومت که غیرت و دیانت را آواز می‌کنید افتخار می‌کنیم، گفت: ما با تاسی به توصیه‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری، در بنیاد شهید و امور ایثارگران در هر نقطه از محور مقاومت که انسانیت و حریت را بسرایید همراه و پشتیبان شما خواهیم بود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، بیان کرد: موسیقی حماسه‌ساز لرستان شناخته شده است از همه هنرمندان در عرصه موسیقی و هنر تقدیر می‌کنیم.