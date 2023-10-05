گازرسانی به شهرستان سرپل ذهاب مطالبه ۱۵ ساله مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح گازرسانی به ۸۰ روستا در سرپل ذهاب که با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولین در روستای دشت ذهاب برگزار شد، اظهار کرد: گازرسانی به شهرستان سرپل ذهاب و روستای دشت ذهاب از مطالبات ۱۵ ساله مردم بود که امروز به نتیجه رسید.

وی افزود: در فرآیند گازرسانی به منظور تکمیل پروژه معارضه‌های موجود رفع و با ۱۵ اکیپ با فعالیت روستاهای شهرستان سرپل ذهاب به سمت سبز شدن رفته و طبق برنامه‌ریزی‌های شرکت گاز تا پیش از شروع فصل سرما شاهد گازرسانی ۱۰۰ درصدی این شهرستان خواهیم بود.

نماینده مردم شهرستان سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز اگر بسیار قدرتمند است و موفقیت‌های بسیاری کسب کرده حاصل اعتماد به مردم بوده و اگر دشمن از ایران هراس دارد به پشتوانه مردم است.

حیدری بیان کرد: تا سه سال گذشته شهرستان سرپل ذهاب کمتر از ۴۸ درصد و شهرستان گیلانغرب تا چند ماه اخیر ۶۰ درصد گازرسانی شده بودند اما امروز شاهد روند پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی هستیم.

وی در پایان با ابراز امیدواری از بهبود اوضاع مرز تیله کوه، مطرح کرد: با صحبت‌های انجام شده با استاندار کرمانشاه در آینده‌ای نزدیک این مرز بهره برداری خواهد شد و سامانه گرمسیری نیز با ۲۵ هزار هکتار در استان کرمانشاه در دست اقدام برای بهره برداری کامل است.