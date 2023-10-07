به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد علی آل هاشم روز شنبه در جمع نیروهای مسلح استان در فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی اظهار کرد: رزمندگان زیادی برای دفاع از کشور در جبهه‌ها حضور یافتند و از جان خود گذشتند و از وجب به وجب خاک این کشور با نثار جان خود دفاع کردند و امروز نیز نیروی انتظامی سرافراز، از امنیت و آرامشی که مدیون شهدا هستیم جانانه دفاع می‌کند.

وی اضافه کرد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مأموریت نیروی انتظامی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و این نیرو مهمترین وظیفه را که همان تأمین امنیت جامعه است بر دوش دارد و از این نظر اهمیت بسیاری می‌یابد.

حجت الاسلام آل هاشم تاکید کرد: البته نباید مسئولیت تأمین امنیت، محدود به امنیت جانی باشد بلکه پلیس باید در مقابل ناامنی فرهنگی نیز بایستد و پلیس باید موظف به برخورد با اینگونه ناامنی‌ها شود.

وی با بیان اینکه طبق فرموده امام صادق (ع)، امنیت، عدالت و آسایش نیاز هر انسانی است، گفت: امنیت مقوله و نیاز اول مردم است و مخصوص عده‌ای خاص نیست لازمه اقتدار هر جامعه و کشوری، تحقق کامل امنیت است.

حجت الاسلام آل هاشم بیان کرد: اقتدار نیروی انتظامی در ایجاد امنیت، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی نیز به شمار می‌رود از این رو این نیروی سرافراز باید در انجام مسئولیت اصلی خود که همان ایجاد امنیت است با اقتدار و قاطعانه عمل کند.

وی به محبوبیت نیروی انتظامی و نیروهای مسلح ایران در بین اقشار مردم نیز اشاره کرد و گفت: پلیس ایران در جریان اغتشاشات، محکم و استوار در برابر اغتشاش گران ایستادند و از جان و مال مردم دفاع کردند و در این کار صبح و شب نشناختند و همین موضوع موجب شده تا نیروی انتظامی همواره مورد تمجید امامین انقلاب قرار گیرد.