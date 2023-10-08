به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: تعداد ۶ فقره مجوز جواز تأسیس کارگاهی برای متقاضیان در رشتههای مختلف صنایعدستی در استان صادر شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: مجوز تأسیس کارگاهی مجوزی است که برای راهاندازی و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید، اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیتهای موجود در یک رشته مصوب صنایعدستی صادر میشود و بیانگر پیشبینی ظرفیت و نوع تولید محصولات است.
شریفی تصریح کرد: این مجوز برای افرادی که قصد احداث، راهاندازی کارگاه دارند به مدت شش ماه صادر میشود تا در صورت تکمیل ظرفیتهای موجود تبدیل به پروانه کارگاهی شود.
وی با اشاره به مزایای صدور این پروانهها افزود: هنرمندان دارای پروانههای تولید انفرادی و کارگاهی میتوانند از مزایایی چون شرکت در نمایشگاهها و جشنوارهها، اهدای تسهیلات، شرکت در دورههای آموزشی و مهارتی و… بهرهمند شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با بیان اینکه این مجوزها بیانگر نوع، ظرفیت تولید و سرمایهگذاری انجام شده برای یک رشته در مکانی معین است، تصریح کرد: افرادی که مجوز دریافت میکنند به شکل مستمر و مداوم در رشته مورد تقاضای خود فعالیت و تولید خواهند داشت.
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