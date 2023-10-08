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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

امدادرسانی هلال احمر کرمانشاه در ۵۱۰ حادثه از ابتدای امسال

امدادرسانی هلال احمر کرمانشاه در ۵۱۰ حادثه از ابتدای امسال

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از امدادرسانی این جمعیت در ۵۱۰ حادثه از ابتدای امسال در حوادث مختلف خبر داد.

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آمار عملیات‌های ۶ ماه نخست سال جاری هلال احمر کرمانشاه، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۹۹ مورد حادثه از سوی هلال احمر امداد رسانی شده که این آمار در سال جدید به ۵۱۰ مورد رسیده است.

وی افزود: مجموع عملیات‌های هلال احمر استان کرمانشاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با تاکید بر بیشترین عملیات‌ها در حوزه جاده‌ای بوده، تصریح کرد: عملیات‌های جاده‌ای در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۲۵ حادثه و در سال جاری ۳۰۶ مورد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.

محمدی با ابراز تأسف در رشد حوادث حوزه عملیات‌های کوهستانی، خاطر نشان کرد: در عملیات‌های کوهستانی در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۷۳ مورد حادثه داشتیم که در سال جاری از ابتدای سال تاکنون این آمار با رشد ۲۷ درصدی به ۹۳ مورد رسیده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۹۹ مورد فوتی در صحنه در سال گذشته داشتیم که در ۶ ماه نخست سال جاری با پنج درصد کاهش به ۹۴ نفر رسیده است.

کد مطلب 5905569

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