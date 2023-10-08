امدادرسانی هلال احمر کرمانشاه در ۵۱۰ حادثه از ابتدای امسال

محمد باقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آمار عملیاتهای ۶ ماه نخست سال جاری هلال احمر کرمانشاه، اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۹۹ مورد حادثه از سوی هلال احمر امداد رسانی شده که این آمار در سال جدید به ۵۱۰ مورد رسیده است.
وی افزود: مجموع عملیاتهای هلال احمر استان کرمانشاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با تاکید بر بیشترین عملیاتها در حوزه جادهای بوده، تصریح کرد: عملیاتهای جادهای در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۲۵ حادثه و در سال جاری ۳۰۶ مورد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.
محمدی با ابراز تأسف در رشد حوادث حوزه عملیاتهای کوهستانی، خاطر نشان کرد: در عملیاتهای کوهستانی در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۷۳ مورد حادثه داشتیم که در سال جاری از ابتدای سال تاکنون این آمار با رشد ۲۷ درصدی به ۹۳ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۹۹ مورد فوتی در صحنه در سال گذشته داشتیم که در ۶ ماه نخست سال جاری با پنج درصد کاهش به ۹۴ نفر رسیده است.
نظر شما