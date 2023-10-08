«اخلاق نبوی» عامل جذب حداکثری به اسلام در دنیای امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین برادران صبح یکشنبه در همایش منادیان و مدافعان وحدت در جمع علما و نخبگان فریقین استان‌های خراسان رضوی و جنوبی که در سالن ارشاد اسلامی شهرستان خواف و به همت قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نوید پیروزی مقاومت بر رژیم‌جعلی اسرائیل را به ما داده بودند و ما روز گذشته شاهد تحقق این وعده بودیم؛ خوشحالیم از اینکه برادران ما در مقاومت پوزه اسرائیل را به خاک مالیدند.

امام جمعه اهل سنت بندرپل هرمزگان افزود: مردم ما در این ماه مبارک میلاد پیامبر اسلام (ص) نشان دادند که شیعه عزیز دل برادر سنی و سنی نفس و جان برادر شیعی خود هستند؛ ما در ایران اسلامی این را با بهره گیری از اخلاق نبی مکرم اسلام (ص) به جهانیان نشان دادیم.

وی با بیان اینکه ما الگویی چون محمد مصطفی (ص) داریم، گفت: پیامبر اکرم (ص) اسوه ما هستند و ما تا قیام قیامت باید ایشان را سرمشق زندگی خود قرار دهیم و همه در رفتار و گفتار از آن حضرت (ص) پیروی کنیم تا خوشبختی واقعی را درک کنیم. قرآن کریم ایشان را اسوه نیکویی برای زندگی دنیا و آخرت ما معرفی کرده است.

شیخ برادران در تشریح ویژگی‌های امت رسول الله (ص) گفت: اگر بخواهیم مکتب رسول الله (ص) به جهان کفر معرفی کنیم باید اخلاق رسول الله (ص) بهره بگیریم. مهم‌ترین ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) جذابیت شخصیت ایشان بود و ما نیز با اخلاق بر قلب جهانیان مثل رسول گرامی اسلام (ص) خانه کنیم. راهی جز اخلاق در جذب حداکثری نیست و امروز مقام معظم رهبری با همان اخلاق نبوی (ص) و تبعیت از رسوا گرامی اسلام (ص) پرچمدار مقاومت در جهان هستند.

امام جمعه اهل سنت بندرپل هرمزگان با بیان اینکه در جهان اسلام امروز دلسوزتر از رهبری انقلاب اسلامی ایران وجود ندارد، افزود: اگر نگاهی به جهان اسلام داشته باشیم می‌بینیم چه جوانانی عاشقانه این سید بزرگوار را دوست دارند و گوش به فرمان ایشان هستند این جذب حداکثری است و باید تأسف بسیار بخوریم که در این روزها کسانی با پرچم «لا اله الا الله» با خیانت به اسلام، این دین رحمانی را دینی خشن و خون ریز معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: تکفیری‌ها در هر لباسی که باشند مسلمان نیستند، امام جمعه اهل سنت بصره روزی در عراق به من گفت شما مسئولیت دارید تا خیانت‌های داعش را به مردم بگویید؛ اینها خائن به رسول الله هستند و در یک روز ۵۹ عالم بزرگوار اهل سنت را سربریدند و در یک چاله دفن کردند.

شیخ برادران با بیان اینکه نشست‌های وحدتی پیام دارد؛ گفت: دشمن وقتی این نشست‌ها را ببیند غضبناک می‌شود و ما هم می‌گوئیم «از خشم بمیرید»، از «یکرنگی»، «برادری» و «وجود رهبری گرانقدرما» بمیرید و بدانید همه ما در یک جبهه و یک راه حاضر هستیم و در زمان ما «فلسطین» و «مسجد الاقصی» به دست مسلمانان فتح شود و همگی با مقام معظم رهبری در قبله اول مسلمین جهان اقامه نماز می‌کنیم.