به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی ۲ برنامه جدید از احسان علیخانی و مهران مدیری که قرار است در شبکه نمایش خانگی به تولید برسد خبرساز شده است. در خبرهایی که پیش از این منتشر شده بود علیخانی برای ساخت و اجرای «جوکر ۲» و مدیری برای ساخت برنامه «اسکار» اقدام کرده بود.

پیگیری‌ها از ساترا حاکی از آن است که مهران مدیری برای دریافت مجوز برنامه اسکار، اقدامات اولیه را انجام داده است و در هفته‌های گذشته با حضور در شورای صدور مجوز ساترا با اعضای شورا در خصوص این برنامه گفت‌وگو کرده است. این برنامه در سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در مرحله انجام استعلام و بررسی محتوایی است.

«اسکار» یک مسابقه است که در صورت صدور مجوز ساترا فصل اول آن در ۲۰ قسمت تولید خواهد شد.

همچنین طبق پیگیری‌ها از ساترا تا این لحظه هیچ درخواستی برای صدور مجوز تولید برنامه «جوکر ۲» در درگاه ملی صدور مجوزها یا سایت ساترا ثبت نشده است.

از دیگر برنامه‌هایی که به تازگی حاشیه‌ساز شده است پخش بخشی از ۲ قسمت آخر «چیدمانه» است که ساترا اعلام کرد که مجوز صادره برای برنامه چیدمانه بر اساس نظر شورای صدور مجوز ساترا مشروط به اعمال برخی اصلاحات در نسخه ارسالی به این سازمان بوده است.

با توجه به رعایت نشدن برخی از اصلاحات اعلامی از سوی ساترا در خصوص برنامه چیدمانه تذکر لازم به سکوهای انتشار برنامه برای اصلاح داده شده است و انجام سایر اقدامات قانونی برای جلوگیری از تخلفات محتوایی در دستور کار سازمان تنظیم‌ مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی قرار گرفته است.