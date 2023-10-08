جریمه ۲ میلیون خودرو در تهران به دلیل نداشتن گواهی معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور گفت: پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای سال در خصوص برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا برنامهریزی داشته و اعمال قانون و برخورد با این خودروها را که فاقد معاینه فنی هستند در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی بودن جریمه شدهاند که البته ممکن است برخی خودروها دو یا چند بار به همین علت اعمال قانون شده باشند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: همچنین در این مدت ۷۵۲۶ خودروی دودزا نیز توسط تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شدهاند.
سرهنگ موسوی پور افزود: با ۷۹ هزار و ۲۵۶ خودرو نیز که دارای نقص فنی بودهاند برخورد لازم و قانونی صورت پذیرفته است.
وی اظهار داشت: مسألهای که مهم است تغییر در روش برخورد با خودروهای دودزا است. آن چیزی که تا قبل از این اتفاق میافتاد این بود که خودروهایی که دودزا بودند برابر دستورالعملها باید هر جفت پلاک آنها فک میشد و یک پلاک ۵ رقمی در اختیار راننده قرار میگرفت و چند روز فرصت داشت که به تعمیرگاههای مجاز رفته و پس از رفع نقص برای دریافت پلاک به یکی از مراکز اجراییات پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کند و پس از بازدید و رؤیت معاینه فنی اگر مشکلی نداشت پلاکهای خودرو در اختیار مالک قرار میگرفت.
سرهنگ موسوی پور اظهار داشت: البته این روش ایراداتی داشت و مهمترین آن این بود که بعضی از این خودروها که اغلب مدل پایین نیز هستند خیلی دنبال پلاک نمیآمدند و خیلی راحت وارد طرح ترافیک می شدند و از چراغ قرمزها عبور میکردند و از مقابل دوربینهای پلاک خوان رد میشدند و هیچ نگرانی در بحث تخلف نداشتند.
وی گفت: حال باید پلیس طرح میگذاشت و این خودروها را به عنوان فاقد پلاک و تردد غیر مجاز توقیف میکرد. در صورتی که این خودرو فقط مجاز بود تا تعمیرگاه آن هم جهت رفع نقص تردد کند ولی خوب بسیار سو استفاده میشد.
سرهنگ موسوی پور گفت: الان اتفاقی که افتاده این است که با دسترسی که پلیس به سامانهها دارد و این دسترسی که ایجاد شده، بدون فک پلاک و در محل معاینه فنی خودروی دودزا را بررسی و در صورت دودزا بودن کارشناسان ما معاینه فنی خودرو را باطل میکنند و وقتی معاینه فنی ابطال شد از مقابل هر دوربینی که عبور کند به عنوان فاقد معاینه فنی جریمه میشود.
وی گفت: وقتی این اتفاق بیافتد راننده و یا مالک مجبور میشود که به تعمیرگاه مراجعه کرده و نسبت به رفع نقص خودرو اقدام کند تا جریمه نشود. این اتفاق جدیدی است که هم به نفع شهر و هم به نفع شهروندان است. هم خودرو فک پلاک نمیشود و هم پلیس میتواند اقدامات خود را انجام دهد.