عدم تائید حضور پلنگ در دماوند/گشت زنی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش یکی از نگهبانان باغات شهر دماوند به آتشنشانی، مبنی بر مشاهده یک قلاده پلنگ در شهر دماوند، بلافاصله محل مورد مورد بررسی کارشناسان و محیطبانان قرار گرفت.
وی افزود: با بررسیهای به عمل آمده تا ساعت یک بامداد، وجود قلاده پلنگ در سطح شهر دماوند رؤیت و تأیید نشده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست دماوند با بیان اینکه جای نگرانی وجود ندارد، گفت: تاکنون حتی رد پایی از مسیر عبوری اعلام شده توسط فرد مدعی از پلنگ مشاهده نشده است و هیچ اثری وجود ندارد.
میرزا کریمی ادامه داد: دوتیم حفاظت محیط زیست تا صبح فردا جهت اطمینان خاطر در حوالی باغات محل مورد نظر به گشتزنی ادامه خواهد داد.
وی بیان کرد: طی هماهنگی با ادارهکل حفاظت محیط زیست استان تهران قرار شده که در صورت تأیید رؤیت قلاده پلنگ، تیم کارشناسی و دامپزشکی همراه با خودروی امدادی به شهرستان دماوند اعزام شوند که تا به این لحظه این موضوع تأیید نشده است.
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