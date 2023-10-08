آغاز اردوی نوجوانان جودو برای حضور در قهرمانی آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نوجوانان پسر جهت حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از ۲۰ تا ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۲ به میزبانی استان خوزستان و در شهرستان اهواز برگزار خواهد شد.

علی نیک خوی (تهران)، میر حسن نژاد (خ رضوی)، رضا چهارمحالی (لرستان)، مبین نظری (خ رضوی)، متین عبادی (البرز)، علی محمد قربانی (خ شمالی)، امید پیوندی (کرمانشاه)، حسام عباسی (خ رضوی)، حامد نورمحمدی (البرز)، عماد شکارچی (قم)، پوریا علیجانی (خ رضوی)، محمد امین اشرفی (قم)، ابولفضل محبی (قم)، حافظ ایزانلو (خ شمالی)، علی رضا نیک سرشت (خ رضوی) و محمد مهدی مظلوم (تهران) به اردو دعوت شده اند.

هدایت تیم بر عهده امیر قاسمی نژاداست. بهزاد وحدانی به عنوان مربی و امین جمشیدی نیز به عنوان سرپرست کنار تیم است.

مسابقات جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا از ۲۲ آبان ماه به میزبانی کشور لبنان برگزار خواهد شد.