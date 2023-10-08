به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایرانی ظهر یکشنبه در آئین امضای تفاهمنامه همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت با پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: این تفاهمنامه همکاری در زمینههای آموزش، پژوهش و فناوری با پارک علم و فناوری استان در راستای توسعه محیط کسب و کار منعقد شد.
وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاریهای مشترک و همه جانبه و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود طرفین و نیز تلاش د ر راستای تحقق قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه هرچه بیشتر زیست بوم نوآوری و فناوری استان و عملیاتی کردن برنامههای راهبردی، ارتقای تولید دانش بنیان بین پارک علم و فناوری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان منعقد شده است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت: در این تفاهمنامه به همکاری در ایجاد و توسعه زیرساختهای فناوری و نوآوری، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، ایجاد پردیس علم و فناوری مشترک، احصای نیازهای فناورانه بنگاههای اقتصادی تاکید شده است.
در این مراسم مدیرکل پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز در سخنانی با اشاره به توسعه فعالیتهای دانش بنیان و فناورمحور پارک با سازمانها و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: پارک علم و فناوری از فعالیتهای فناورانه با محوریت ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار حمایت میکند.
یوسف عباسپور خاطرنشان کرد: رسالت راهبردی پارک علم و فناوری اردبیل نفوذ فناوری در صنعت کشاورزی و جامعه و ایجاد ثروت از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتهایی است که بر پایه علم و فعالیت تلاش میکنند.
وی گفت: برای نیل به این هدف پارک اردبیل مأموریت دارد با مدیریت جریان دانش و فناوری و با ارائه خدمات و حمایتهای ویژه ایجاد و رشد شرکتهای نوآوری را از طریق مراکز رشد تسهیل کند.
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