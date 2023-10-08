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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

رئیس صنعت، معدن و تجارت اردبیل تاکید کرد؛

توسعه فعالیت‌های دانش محور با زیرساخت‌های فناورانه در اردبیل

توسعه فعالیت‌های دانش محور با زیرساخت‌های فناورانه در اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با همکاری‌های فراسازمانی درصدد توسعه فعالیت‌های دانش محور با زیرساخت‌های فناورانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایرانی ظهر یکشنبه در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت با پارک علم و فناوری استان اردبیل اظهار کرد: این تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های آموزش، پژوهش و فناوری با پارک علم و فناوری استان در راستای توسعه محیط کسب و کار منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری‌های مشترک و همه جانبه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود طرفین و نیز تلاش د ر راستای تحقق قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه هرچه بیشتر زیست بوم نوآوری و فناوری استان و عملیاتی کردن برنامه‌های راهبردی، ارتقای تولید دانش بنیان بین پارک علم و فناوری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان منعقد شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت اردبیل گفت: در این تفاهم‌نامه به همکاری در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، ایجاد پردیس علم و فناوری مشترک، احصای نیازهای فناورانه بنگاه‌های اقتصادی تاکید شده است.

در این مراسم مدیرکل پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز در سخنانی با اشاره به توسعه فعالیت‌های دانش بنیان و فناورمحور پارک با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: پارک علم و فناوری از فعالیت‌های فناورانه با محوریت ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار حمایت می‌کند.

یوسف عباسپور خاطرنشان کرد: رسالت راهبردی پارک علم و فناوری اردبیل نفوذ فناوری در صنعت کشاورزی و جامعه و ایجاد ثروت از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت‌هایی است که بر پایه علم و فعالیت تلاش می‌کنند.

وی گفت: برای نیل به این هدف پارک اردبیل مأموریت دارد با مدیریت جریان دانش و فناوری و با ارائه خدمات و حمایت‌های ویژه ایجاد و رشد شرکت‌های نوآوری را از طریق مراکز رشد تسهیل کند.

کد مطلب 5905889

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