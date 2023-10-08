ضابطان قضایی بال قوه قضاییه در اجرای عدالت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیسیون مرکزی دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضائی بر ضابطان دادگستری، با حضور اعضا و به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدیآزاد برگزار شد.
دادستان کل کشور در ابتدای این جلسه با اشاره به اهمیت وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم و مبارزه با فساد اظهار کرد: بهعلت گستردگی وظایف، تعدد مقررات و نبود یک قانون جامع و کامل ضابطان در مقام اجرای دستورات دچار مشکلاتی شده و موانعی پیشرو داشتند که حسب دستور اکید رئیس قوه قضائیه دستورالعملی با همین موضوع در دادستانی کل تهیه و تدوین و نهایتاً در خردادماه سال جاری ابلاغ شد.
وی گفت: این دستورالعمل با مشورت و نظرخواهی از سوی اعضا و ضابطان تهیه و تدوین شده که دستورالعمل خوبی است. البته این دستورالعمل نیز ممکن است دارای نواقص و معایبی باشد که قطعاً در طول اجرای دستورالعمل نواقص و مشکلات آن احصاء و در آینده مرتفع خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه اجرای عدالت و گسترش آن امری است که با همکاری و همافزایی بیندستگاهی رخ خواهد داد، گفت: ضابطان قضائی بال قوه قضائیه در اجرای عدالت هستند.
دادستان کل کشور اظهار کرد: با دستورالعمل ابلاغی دیگر شاهد موازیکاری و احیاناً تداخل کاری نخواهیم بود و تکالیف ضابطان دادگستری در یک چارچوب منسجم صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: این کمیسیون و این جلسه با هدف نظارت بر اجرای دستورالعمل و سیاستگذاری برای اقدامات پیشرو خواهد بود. بر اساس تکلیف دستورالعمل باید شیوه نامهای در خصوص نحوه تبادل اطلاعات بین دستگاهقضایی و ضابطان دادگستری تهیه و ابلاغ شود تا بهزودی این شیوهنامه هم آماده و بر اساس مفاد آن تکالیف انجام خواهد شد.
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