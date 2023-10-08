۱۰۰۰ مجوز کودکستان در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز یکشنبه در آئین روز جهانی «کودک» با اشاره ضرورت توجه به تعلیم و تربیت کودکان تاکید کرد: آشنایی با دنیای کودکان و ضرورت‌های روانشناختی آنها یک اصل مهم است.

وی با عنوان اینکه آموزش و پرورش خوزستان در حوزه آموزش‌های کودکستان و پیش دبستانی در کشور پیشرو است، افزود: یک هزار مجوز فعالیت کودکستان تا کنون در خوزستان صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه توجه به آموزش‌های تربیتی در حوزه کودکستان بسیار مهم است، اظهار کرد: دوره تخصصی ویژه مربیان پیش دبستانی و کودکستان در سال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد.