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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۹

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

۱۰۰۰ مجوز کودکستان در خوزستان صادر شد

۱۰۰۰ مجوز کودکستان در خوزستان صادر شد

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از صدور یک هزار مجوز فعالیت کودکستان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد ظهر امروز یکشنبه در آئین روز جهانی «کودک» با اشاره ضرورت توجه به تعلیم و تربیت کودکان تاکید کرد: آشنایی با دنیای کودکان و ضرورت‌های روانشناختی آنها یک اصل مهم است.

وی با عنوان اینکه آموزش و پرورش خوزستان در حوزه آموزش‌های کودکستان و پیش دبستانی در کشور پیشرو است، افزود: یک هزار مجوز فعالیت کودکستان تا کنون در خوزستان صادر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه توجه به آموزش‌های تربیتی در حوزه کودکستان بسیار مهم است، اظهار کرد: دوره تخصصی ویژه مربیان پیش دبستانی و کودکستان در سال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5905939

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