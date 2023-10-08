به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدمی امروز جمع خبرنگاران از برگزاری آزمون ارتقای نشان امدادگران و نجات گران جمعیت هلالاحمر خرمآباد خبر داد.
وی گفت: دوره آزمون کسب درجه با حضور مسئول دفتر نماینده ولیفقیه در جمعیت استان، نماینده سازمان امداد و نجات، داوران منتخب استان و ۷۵ نجات گر واجد شرایط شهرستان خرمآباد در سالن ورزشی جمعیت استان برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، گفت: این آزمون بر اساس اصول علمی و فنی و سالها تجربه، برنامهریزیشده که طی دستورالعمل اعطای درجه با برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی پس از تأیید سلامت متقاضیان برگزار شد.
قدمی، افزود: با انتخاب هیئت داوری و با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه جمعیت هلالاحمر استان لرستان و بازرس کشوری و مسئولین و عوامل استانی هلالاحمر و با شرکت ۷۵ نفر از نجات گران در آزمونهای آمادگی و جسمانی و مهارتی بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: در ادامه برگزاری آزمون از میان این تعداد نجات گر ۷۰ نفر با اخذ امتیازات لازم موفق شدند به مرحله مهارتی ورود پیدا کنند و مورد سنجش قرار بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، اظهار داشت: نتایج نهایی آزمون با بررسی دقیق نمرات و امتیازات کسب شده آنها مورد ارزیابی قرارخواهند گرفت و نتیجه آزمون به شهرستان خرمآباد اعلام خواهد شد.
قدمی، یادآور شد: بالابردن سطح کیفی و کمی فعالیتهای امدادی و تقویت توان و انگیزه کارکنان، امدادگران و نجات گران در کنار دانشافزایی آنها همواره از اولویتهای این جمعیت بوده است و با همین هدف در طول هر سال کلاسها و کارگاههای آموزشی و همچنین دورههای بازآموزی متعددی پیشبینی میشود تا بتوانیم به نحو احسن و در سطح مطلوبی در خدمت مردم و جامعه باشیم.
وی گفت: آیتمهای این آزمون بهصورت تخصصی عبارت از تست کوپر، دراز و نشست، دوی ۴۵ متر، دوی مارپیچ، معلق ماندن و آزمونهای پیش بیمارستانی، جستجو و نجات در جاده، جستجو و نجات در آوار، جستوجو و نجات در کوهستان هستند.
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