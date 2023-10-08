به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، میلگردها یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می‌روند. این دسته از مقاطع فولادی که امروزه در کیفیت‌های بسیار مطلوبی ارائه می‌شوند، در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروز قصد داریم به نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه اشاره کرده و شما را با یکی از بهترین مراکز فروش آهن آلات فولادی آشنا سازیم. بنابراین، اگر شما نیز قصد دارید اطلاعات جدیدی در این زمینه به دست آورده و بتوانید میلگرد مورد نظر خود را متناسب با پروژۀ ساختمانی خود انتخاب کنید، پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این صفحه با ما همراه باشید.

نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه

از آن‌جایی که لازم است هزینۀ بالایی را برای خرید میلگرد مورد نظر خود بپردازید، بهتر است از قبل اطلاعات کافی را دربارۀ این محصول به دست آورید. ممکن است در ابتدا تصور کنید که خرید میلگرد کار چندان پیچیده‌ای نیست و همین که از قیمت میلگرد و کارخانه‌های تولیدکننده آن اطلاع داشته باشید کفایت می‌کند. اما ماجرا به همین سادگی‌ها نیست و اگر از راهنمای جامع تهیه میلگرد برخوردار نباشید در مسیر خرید این محصول با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد. اگر قصد دارید نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه را بدانید و با یکی از معتبرترین نمایندگی‌های فروش آهن آلات آشنا شوید، همچنان ما را همراهی کنید.

نوع میلگرد

یکی از مهم‌ترین مواردی که هنگام خرید میلگرد باید به آن توجه کنید گوناگونی انواع این محصول است. به‌طورکلی میلگردها را به سه دستۀ میلگرد ساده، میلگرد آجدار و کلاف تقسیم می‌کنند. پرکاربردترین مقطع میان این گونه‌ها میلگرد آجدار است، که برای کاربردهای ساختمانی به کار گرفته می‌شود. در برخی از عملیات‌ها نیز با توجه به شرایط موجود ممکن است میلگرد ساده را مورد استفاده قرار دهند که فاقد آج است. میلگردهای کلاف نیز با هدف آرماتوربندی ستون‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر قصد دارید از قیمت میلگرد و ورق استیل مورد نیاز خود اطلاع یافته و با نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه آشنا شوید همچنان با ما همراه باشید.

ابعاد میلگرد

سایز میلگرد یکی از اصطلاحات مهمی است که قطعاً هنگام خرید میلگرد با آن مواجه خواهید شد. معمولاً ابعاد میلگرد پس از نام آن نوشته می‌شود؛ میلگرد ۱۶، میلگرد ۱۸ و… نمونه‌هایی از ابعاد گوناگون این دسته از مقاطع فولادی هستند. استاندارد طولی میلگردها نیز عموماً در شاخه‌های ۶ و ۱۲ متری قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که فروش میلگردها برمبنای طول آن و به صورت شاخه‌ای انجام می‌گیرد، برای آن‌که از قیمت میلگرد مطلع شوید لازم است وزن آن را در اختیار داشته باشید. در ادامۀ معرفی نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه شما را با نحوۀ محاسبه وزن این محصول آشنا می‌سازیم.

وزن میلگرد

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، در این قسمت قصد داریم نحوه محاسبه وزن میلگرد را با شما به اشتراک بگذاریم. وزن این دسته از مقاطع فولادی برخلاف میلگردهای کلاف به‌صورت کیلویی محاسبه نمی‌شود. برای تعیین وزن میلگردهای شاخه‌ای و محاسبه قیمت میلگرد می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

از طریق جدول وزنی ارائه‌شده توسط کارخانۀ تولیدکننده وزن محصول را محاسبه کنید.

از جدول اشتال میلگرد برای تعیین وزن استاندارد مقطع فولادی استفاده کنید.

نمونۀ کوچکی از محصول را از فروشنده دریافت کرده و سپس وزن آن را برحسب گرم، بر طول آن برحسب میلی‌متر تقسیم کنید.

برای آشنایی بیشتر با نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این صفحه با ما همراه باشید.

هنگام خرید میلگرد چه نکاتی را باید در نظر بگیرم؟

پیش از خرید میلگرد و آشنایی با نمایندگی معتبر فروش انواع آهن آلات، لازم است برای تجربۀ خریدی مطمئن نکات مهمی را در نظر بگیرید. در ادامه به برخی از مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنیم:

کیفیت و نوع برند سازنده میلگرد

احتمالاً شما نیز در جریان هستید که این روزها تعداد کارخانه‌های سازندۀ مقاطع فولادی بسیار افزایش یافته و نمایندگی‌های متعددی مشغول ساخت انواع میلگردها هستند. اما لازم است این نکته را در نظر داشته باشید که همۀ این مراکز میلگردهای باکیفیتی تولید نمی‌کنند؛ برخی از کارخانه‌ها از شمش‌هایی استفاده می‌کنند که کیفیت بسیار بهتری دارند، و در نتیجه محصول نهایی آن‌ها از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار خواهد بود.

سبک یا سنگین بودن میلگرد

میلگردهای ساخته‌شده در ایران را می‌توان به دو دستۀ سبک و سنگین تقسیم کرد. میلگردهای سبک آن دسته از مقاطعی هستند که نسبت به وزن استاندارد وزن پایین‌تری دارند. گفتنی است که این محصولات کیفیت بالاتری نسبت به حد استاندارد دارند. در مقابل میلگرد سنگین به میلگردی گفته می‌شود که وزنی مطابق با وزن استاندارد دارد. اطلاع از سبک یا سنگین بودن میلگرد می‌تواند شما را در انتخاب نوع میلگرد متناسب با پروژۀ مورد نظر خود یاری رساند.

نحوه حمل و نقل میلگرد

یکی دیگر از نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه توجه به مسافت و هزینۀ حمل‌ونقل محصول است. از آن‌جایی که بسته به نوع سفارش شما و فاصله‌ای که با کارخانۀ مورد نظر خود دارید متحمل هزینۀ متفاوتی می‌شوید، بهتر است پیش از آغاز فرایند خرید با مشاوران در این زمینه مشورت نمایید.

قیمت نهایی میلگرد

این گزینه نیز یکی از مهم‌ترین نکات هنگام خرید میلگرد در نظر گرفته می‌شود. به‌طورکلی قیمت نهایی محصول با میزان کیفیت آن رابطۀ مستقیم دارد. در بسیاری از موارد هرچه برند تولیدکنندۀ میلگرد معتبرتر بوده و محصول نهایی آن باکیفیت‌تر باشد، طبیعتاً لازم است هزینه بیشتری را بپردازید. اگر قصد دارید مقطع فولادی مورد نظر خود را از نمایندگی معتبر و با تجربه‌ای تهیه کنید ادامۀ مطلب ما را از دست ندهید.

نکات مهم پس از خرید میلگرد

اکنون که با نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه آشنا شدیم، لازم است مواردی را که موجب حفظ کیفیت و افزایش طول عمر محصول می‌شود نیز رعایت کنیم:

اطلاعات موجود در فاکتور را با میلگرد خریداری‌شده مطابقت دهید. با این کار می‌توانید از اصالت محصول اطمینان حاصل نمایید.

میلگرد را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

میلگرد را در مجاورت موادی چون گچ، خاک و موادی که جاذب رطوبت هستند قرار ندهید.

به هیچ وجه میلگرد را خیس نکنید؛ زیرا این دسته از مقاطع ضد زنگ نیستند و به‌سادگی دچار زنگ‌زدگی می‌شوند.

خرید میلگرد از ثامن تجارت

امروز در این صفحه به معرفی نکات مهم خرید میلگرد از کارخانه پرداختیم و شما را با مواردی که لازم است پیش و پس از خرید این دسته از مقاطع فولادی در نظر بگیرید آشنا ساختیم. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، این دسته از آهن آلات کاربردهای فراوانی را در صنایع گوناگون به خود اختصاص می‌دهند و از آن‌جایی که هر گرید از آن‌ها از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار هستند، قیمت نهایی متفاوتی دارند. یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت نهایی محصول داشته باشد، نوع برند تولیدکننده است. همان‌طور که می‌دانید، نمایندگی‌های متعددی در زمینۀ ساخت میلگردهای فولادی فعالیت می‌کنند. اما آیا تمامی این مراکز استانداردها و کیفیت لازم برای تولید این مقاطع را در اولویت قرار می‌دهند؟ قطعاً پاسخ منفی است.

با این اوصاف، پرسشی که مطرح می‌گردد این است که میلگرد خود را از کجا بخریم؟ اگر قصد دارید خریدی استاندارد و رضایت‌بخش را تجربه کنید، پیشنهاد ما به شما نمایندگی ثامن تجارت است. این مرکز فروش آهن آلات از تجربۀ بسیار بالایی در این زمینه برخوردار بوده و همواره توانسته اعتماد و اطمینان خریداران را جلب نماید. برای خرید میلگرد با قیمت مناسب و کیفیت بالا تنها کافی است وارد سایت ثامن تجارت شده و با کارشناسان این مجموعه در ارتباط باشید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.