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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸

شهردار بوشهر مطرح کرد؛

تقویت شفافیت و کاهش هزینه‌ها در شهرداری بوشهر

تقویت شفافیت و کاهش هزینه‌ها در شهرداری بوشهر

بوشهر- شهردار بوشهر گفت: این شهرداری در راستای تقویت شفافیت و کاهش هزینه‌ها اقدامات مهمی را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور و ابلاغ بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر نظام‌مند کردن پروژه‌های خدمات شهری، شهرداری بندر بوشهر ضمن ارائه پیشنهادات در خصوص اجرای بهینه این طرح، از پیشگامان پیاده‌سازی فهرست بهای جدید در انتخاب پیمانکاران خدمات شهری بوده است.

وی با اشاره بر مشکلات، موانع و مقاومت‌هایی که در راستای پیاده‌سازی این دستورالعمل پیش آمد، اضافه کرد: صرفه جویی در هزینه‌ها، نظارت دقیق‌تر بر حسن انجام کار و همچنین شفافیت در هزینه پروژه‌های خدمات شهری نظیر خدمات پسماند و فضای سبز، شهرداری بندر بوشهر از پیشگامان پیاده‌سازی این طرح بود که در کمترین زمان ممکن این اقدام عملیاتی شد.

شهردار بوشهر بیان کرد: این اقدام شهرداری بندر بوشهر گام بلندی در راستای افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش دقت در محاسبه هزینه‌کردهای پیمانکاران خدمات شهری محسوب می‌شود.

کد مطلب 5906398

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